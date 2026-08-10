La serie "Ascención", de Alfonso Cuarón, será estrenada por Apple TV

La serie "Ascención" de Alfonso Cuarón recibió dos nominaciones al Emmy a mejor actriz para Cate Blanchett. ( EFE )

La serie "Ascension", del director mexicano Alfonso Cuarón, que protagonizará y producirá Caitríona Balfe, fue adquirida por Apple TV, informó el servicio de streaming este lunes.

La producción está inspirada en la novela "Last Days", de Adam Nevill, y es un thriller de terror psicológico.

La historia sigue a Rose (Balfe), una documentalista y madre recién divorciada que comienza a investigar el caso de una secta del siglo XX conocida como la Iglesia de la Ascensión en la que "encuentra un refugio inesperado en sus enseñanzas... hasta que descubre algo mucho más siniestro detrás de ellas", reza el comunicado.

"'Ascension"explora el mal y la inocencia al más alto nivel, mientras plantea hasta dónde estamos dispuestos a llegar —y qué estamos dispuestos a sacrificar— para proteger a las personas que amamos, incluso cuando la mayor amenaza para ellas podríamos ser nosotros mismos", añade.

La serie estará a cargo de Natalie Erika James y Christian White, quienes serán los 'showrunners' y también participarán como guionistas junto con Alfonso Cuarón y su hermano Carlos Cuarón.

Colaboración con Apple TV

Esta es la segunda colaboración televisiva de Cuarón con Apple TV. El director de "Roma" presentó en noviembre de 2024 "Disclaimer", una miniserie protagonizada por Cate Blanchett sobre una prestigiosa periodista que recibe una novela secreta que expone un oscuro secreto de su pasado en Italia y amenaza con destruír su vida y la de su familia.

La serie recibió dos nominaciones al Emmy a mejor actriz para Blanchett, y mejor cinematografía de miniserie para Emmanuel Lubezki y Bruno Delbonnel.

'Ascension' es una producción de Apple Studios y cuenta con la producción ejecutiva de Cuarón, como parte del acuerdo general que mantiene con Apple a través de su compañía Esperanto Filmoj, además de la producción de Anonymous Content.