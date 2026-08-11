Muere Vicente Quirarte Castañeda, figura esencial de la literatura mexicana contemporánea

La noticia de la partida de Vicente Quirarte Castañeda fue anunciada por la Academia Mexicana de la Lengua (AML). ( WIKIPEDIA/ URIEL SANTIAGO VELASCO )

El escritor Vicente Quirarte Castañeda falleció este martes en la Ciudad de México a los 72 años, tras dedicar su vida a la poesía, la crónica, el ensayo, el teatro y la crítica literaria, disciplinas que lo llevaron a convertirse en una de las figuras clave de la literatura mexicana contemporánea.

La noticia fue anunciada por varias de las instituciones de las que formó parte, como la Academia Mexicana de la Lengua (AML), de la cual fue miembro desde 2003.

"La Academia Mexicana de la Lengua lamenta el sensible fallecimiento de Vicente Quirarte, destacado escritor y académico", escribió la AML tras informar que realizará una guardia de honor el miércoles 12 de agosto en la capital mexicana.

El Colegio Nacional también lamentó el deceso de Quirarte, de quien dijo fue uno de los "mayores representantes" de la comunidad literaria del país.

"Agradecemos su enorme aporte a la cultura mexicana y su compromiso con nuestro país", subrayó el mensaje publicado por el colegio del que fue integrante desde 2016 y donde destacó en la hemerobibliografía de los siglos XIX y XX, así como la edición crítica de autores mexicanos.

El escritor que hizo de la literatura una forma de memoria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuna del escritor, despidió con "mucha tristeza" a quien se desempeñaba como profesor e investigador de la mayor casa de estudios del país.

"Con mucha tristeza despedimos al querido Vicente Quirarte. Poeta, ensayista, investigador y profesor, su obra y su labor marcaron a varias generaciones", apuntó la UNAM sobre el ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura en 2024.

Su sobrina Anabel Quirarte también lamentó la muerte del autor de 'Teatro sobre el viento armado' (1979) sin precisar el motivo del fallecimiento.

"Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros; en cada página dejó una forma de mirar el mundo y de acompañar la vida de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo y quererlo", manifestó Quirarte en una publicación en redes sociales.

Quirarte Castañeda nació el 19 de julio de 1954 en capital mexicana, ahí estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, donde también hizo una maestría en Letras Hispánicas y el doctorado en Literatura Mexicana.

La obra de Quirarte Castañeda estuvo estrechamente ligada a la Ciudad de México, al igual que la del legendario escritor José Emilio Pacheco (1939-2014), a quien admiraba profundamente, como dejó de manifiesto al escribir el prólogo de una edición especial de la antología 'Los días que no se nombran'.

"José Emilio Pacheco ha logrado, con sus letras articuladas en los diversos géneros, el triunfo del nosotros considerado como obra de arte", dijo Quirarte Castañeda sobre el escritor de 'Las batallas en el desierto', un clásico de la literatura mexicana.

A lo largo de su vida fue reconocido con diversas distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, por 'El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso', el Premio Xavier Villaurrutia, por 'El ángel es vampiro', entre otras.