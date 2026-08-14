La princesa Imán de Jordania, segunda hija del rey Abdalá II, da a luz a gemelas

Iman de Jordania y Jameel Alexander Thermiotis, el día de su boda. ( EFE )

La princesa Imán bint Abdalá II, la segunda hija del rey Abdalá II y Rania de Jordania, dio a luz este viernes a gemelas, anunció la Casa Real jordana.

"La Corte Real Hachemita se complace en anunciar que su Alteza Real la princesa Imán bin Abdalá II y Jameel Alexander Thermiotis fueron bendecidos el 14 de agosto de 2026 con el nacimiento de gemelas", apunta la institución en un escueto comunicado.

Extendió su más sinceras felicitaciones y mejores deseos a la princesa y a su esposo, venezolano de origen griego, así como al rey y la reina de Jordania en "esta feliz ocasión".

La princesa Imán, nacida el 27 de septiembre de 1996, pertenece a la dinastía hachemita y se formó académicamente en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

Boda

En marzo de 2023 contrajo matrimonio con el empresario Thermiotis y en febrero de 2025 la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Amina.

Te puede interesar La princesa Eugenia, hija del expríncipe británico Andrés, da a luz a una niña en Portugal