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princesa Imán de Jordania
princesa Imán de Jordania

La princesa Imán de Jordania, segunda hija del rey Abdalá II, da a luz a gemelas

En febrero de 2025 la princesa dio la bienvenida a su primera hija

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    La princesa Imán de Jordania, segunda hija del rey Abdalá II, da a luz a gemelas
    Iman de Jordania y Jameel Alexander Thermiotis, el día de su boda. (EFE)

    La princesa Imán bint Abdalá II, la segunda hija del rey Abdalá II y Rania de Jordania, dio a luz este viernes a gemelas, anunció la Casa Real jordana.

    "La Corte Real Hachemita se complace en anunciar que su Alteza Real la princesa Imán bin Abdalá II y Jameel Alexander Thermiotis fueron bendecidos el 14 de agosto de 2026 con el nacimiento de gemelas", apunta la institución en un escueto comunicado.

    Extendió su más sinceras felicitaciones y mejores deseos a la princesa y a su esposo, venezolano de origen griego, así como al rey y la reina de Jordania en "esta feliz ocasión".

    La princesa Imán, nacida el 27 de septiembre de 1996, pertenece a la dinastía hachemita y se formó académicamente en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

    Boda

    • En marzo de 2023 contrajo matrimonio con el empresario Thermiotis y en febrero de 2025 la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Amina. 
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