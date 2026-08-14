Recuperan tres obras de Renoir, Matisse y Cézanne robadas de colección privada en Italia

Los ladrones enmascarados se llevaron los cuadros de la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, en un robo que duró menos de tres minutos. ( HANDOUT / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE/AFP )

Las autoridades italianas han recuperado tres obras de Cézanne, Renoir y Matisse, valoradas en más de 9 millones de euros, que fueron robadas el pasado marzo de la Fundación Magnani-Rocca, una de las colecciones privadas más importantes del país.

Las piezas fueron localizadas durante una serie de registros ordenados por la Fiscalía de Parma (norte de Italia) tras una intensa investigación, según informaron este viernes en un comunicado los Carabineros (policía militarizada).

Entre las obras recuperadas se encuentra Tasse et plat de cerises (aza y plato de cerezas), de Paul Cézanne, un dibujo a lápiz y acuarela sobre papel blanco de 38 por 49 centímetros, cuyo valor estimado es de 6 millones de euros.

También fue localizado Les Poissons (Los peces), un óleo sobre lienzo de 40 por 51.5 centímetros de Pierre-Auguste Renoir, firmado y fechado en la parte inferior derecha con la inscripción Renoir 1917, y cuyo valor se estima en unos 3 millones de euros.

La tercera pieza es Odalisque sur la terrasse, una aguatinta en color sobre papel del artista Henri Matisse valorada en unos 20,000 euros.

El robo se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo en la villa de la Fundación Magnani-Rocca, que alberga la colección reunida por el crítico musical y escritor italiano Luigi Magnani (1906-1984).

Las cámaras de seguridad registraron a dos individuos encapuchados y provistos de linternas mientras irrumpían en la sala donde se exhibían las tres piezas, mientras un tercer cómplice los esperaba en el exterior.

Más

La Fundación Magnani-Rocca es una de las colecciones artísticas más relevantes de Italia y conserva obras de artistas como Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo y Canova.

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