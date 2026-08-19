Academia de Ciencias inviste al escritor y poeta Basilio Belliard como Miembro de Número

Basilio Belliard durante investidura como Miembro de Número de la Academia de Ciencias. ( CEDIDA POR BASILIO BELLIARD )

La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), a través de su Comisión de Lingüística y Literatura, invistió este martes al escritor, poeta, ensayista y académico Basilio Belliard como Miembro de Número de la institución.

Durante la ceremonia, celebrada en la sede de la Academia de Ciencias, Belliard pronunció su discurso de ingreso, titulado "El ritmo como signo del lenguaje poético", en el que reflexionó sobre la importancia del ritmo en la creación artística y, particularmente, en la poesía.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente de la ACRD, Dennis Simo, y la lectura de la semblanza a cargo de Irene Perez Guerra, coordinadora de la Comisión de Lingüística y Literatura de la institución científica.

En su exposición, sostuvo que el ritmo constituye un elemento compositivo fundamental, presente en las distintas expresiones del arte y la cultura, tanto de Oriente como de Occidente, y que cumple una función esencial como organizador del tiempo y del sentido.

Explicó que, en las artes verbales, tanto en la prosa como en el verso, el ritmo representa el movimiento de la naturaleza, mientras que en la poesía contribuye a establecer el orden, la armonía y el tono dentro de la expresión poética.

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Belliard destacó además que el ritmo poético se manifiesta en la sintaxis y la gramática del poema, otorgándole musicalidad y sonoridad a las palabras. A su juicio, la poesía representa el tiempo mediante la organización de los signos verbales en el espacio de la página.

La investidura como Miembro de Número de la ACRD constituye un reconocimiento a la trayectoria intelectual de Basilio Belliard y a sus aportes al estudio de la literatura, la lingüística y la cultura dominicana.

Trayectoria

Basilio Belliard, nacido en Moca en 1966, es poeta, ensayista, crítico literario y editor dominicano. Es doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco y ha desarrollado una destacada carrera como docente, escritor y gestor cultural.

Fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director-fundador de la revista País Cultural y ocupó cargos directivos en el Ministerio de Cultura, entre ellos director general del Libro y la Lectura. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y ha participado en congresos y festivales literarios nacionales e internacionales.

Entre sus principales obras figuran Diario del autófago, Sueño escrito, Los pliegues del bosque, Piel del aire, Oficio de arena y Soberanía de la pasión. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Poesía por Sueño escrito. Su obra ha sido traducida al francés, portugués e italiano.

El acto contó con la presencia del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, fundador y actual presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, académicos y otras personalidades.

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