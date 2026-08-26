El cambio de guardia de Buckingham homenajea a Dolly Parton con una versión de "9 to 5"

El Palacio de Buckingham rindió este miércoles homenaje a la artista estadounidense Dolly Parton, fallecida ayer a causa de una "breve lucha" contra el cáncer a los 80 años, con una versión de 9 to 5 interpretada por su banda durante el tradicional cambio de guardia.

La llamada banda de la Guardia Coldstream, conocida por vestir con su particular túnica escarlata, y su gorro alto negro de piel de oso, interpretó esta mañana el conocido tema de la reina del country frente a los miles de turistas que se acercaron al palacio londinense, según mostró un vídeo publicado por la cuenta oficial de la familia real británica en redes sociales.

"Recordando a la fallecida, y enorme, Dolly, quien trajo alegría, consuelo e inspiración a tantos -incluyendo los millones de niños que recibieron libros gratis a través de su -iniciativa- Imagination Library ('Librería de la Imaginación')", escribieron en X.

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El mensaje iba acompañado de un: "Siempre te querremos" (o en inglés, We will always love you, una referencia a una de sus canciones más emblemáticas) y un emoticono de un corazón.

El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, se encuentran de vacaciones de verano en Balmoral (Escocia), por lo que no estuvieron presentes en el momento del homenaje de la banda a Parton en Buckingham.

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Camila, al igual que Parton, centra gran parte de su actividad filantrópica en fomentar la lectura a través de su entidad The Queen´s Reading Room, que tras conocer la noticia de su fallecimiento se refirió a la artista como un "icono" y una "defensora inquebrantable" de la causa.

Un texto publicado en la cuenta de Instagram de la entidad, recordaron que gracias a su iniciativa de la Imagination Library y su "buen trabajo", logró donar más de 300 millones de libros a niños durante más de 30 años.

"Al poner tantos libros en manos de tantos niños les otorgó el regalo más preciado: dio la oportunidad a millones de mentes jóvenes a abrir la puerta a la imaginación y la posibilidad de un amor a la lectura para toda la vida", comentó The Queen´s Reading Room.

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