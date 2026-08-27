"Nanny McPhee" se convertirá en musical de la mano de Emma Thompson

La actriz Emma Thompson en una foto de archivo. ( LUKAS BARTH/EPA-EFE/SHUTTERSTOCK )

Nanny McPhee, la película protagonizada en 2005 por Emma Thompson y Colin Firth, se convertirá en un musical que se estrenará en Londres en el verano de 2027.

"Algunas ideas son simplemente demasiado mágicas para resistirse", afirmó este jueves en sus redes sociales la productora Working Title Films, que anunció el proyecto con un divertido vídeo de la actriz.

Thompson aparece tratando de buscar ideas de qué hacer de nuevo con las historias de la famosa niñera y desecha el circo, un espectáculo acuático, otro de patinaje sobre hielo o un documental, antes de llegar a la conclusión que lo mejor es hacer un musical.

"Podría funcionar", afirma la actriz, que ya escribió el guión de la película, que adaptaba la historia de la saga de libros 'Nurse Matilda', de Christianne Brand, y ahora trabaja en el texto y en las canciones para el musical junto al compositor Gary Clark.

Katy Rudd dirigirá la obra, con diseño de escenografía y vestuario a cargo de Rob Howell, ganador de los premios Tony y Olivier.

"He convivido con Nanny McPhee durante tanto tiempo que verla finalmente sobre las tablas es sumamente emocionante", afirmó en un comunicado Thompson, que no precisa si se volverá a poner en la piel de la niñera.

"El teatro es su hogar natural: magia, música, travesuras y una buena dosis de peligro pueden ocurrir ante tus propios ojos".

"Trabajar con Gary Clark para crear el corazón musical que late a través de la historia ha sido una experiencia inolvidable. Y estoy encantada y muy orgullosa de que la brillante Katy Rudd le dé vida con su inimitable ingenio y asombro".

"¡Estoy deseando presentar a la nueva Nanny McPhee al público el próximo verano!", agregó.

El equipo creativo también incluye orquestaciones del ganador de los premios Tony y Olivier Simon Hale y supervisión musical de Nigel Lilley.

Más

Thompson también participa como productora de una obra que convertirá en musical la historia de la niñera Nanny McPhee, que llega a la puerta de los Brown, un hogar sumido en el caos, con niños ingobernables que han ahuyentado a todas las niñeras anteriores, un padre desesperado, un burro fuera de control y un bebé capaz de cualquier cosa.

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