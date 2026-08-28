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Carlos III
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Carlos III expresa sus "sinceras condolencias" a Noruega por la muerte de Harald V

Resaltó que mientras Noruega lamenta a una "figura imponente", toda su familia se une para recordar a un pariente y amigo muy querido

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    Carlos III expresa sus sinceras condolencias a Noruega por la muerte de Harald V
    El rey Carlos III en una foto de archivo. (AFP/ JUSTIN TALLIS)

    El rey británico Carlos III expresó este viernes las "más profundas y sinceras condolencias" a la familia real noruega tras el fallecimiento de su "querido primo" Harald V.

    "Con la más profunda tristeza, mi esposa (la reina Camila) y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de mi querido primo, el rey Harald V de Noruega".

    "Durante 35 años, el rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad", señaló el mensaje divulgado por Carlos III, primo segundo de Harald V.

    Resaltó que mientras Noruega lamenta a una "figura imponente", toda su familia se une para recordar a un "pariente y amigo muy querido, cuya bondad, compasión y profundo sentido del deber" trascendieron con el paso de las décadas.

    Vínculos históricos

    "El Reino Unido y Noruega comparten vínculos históricos y familiares especialmente estrechos. El Reino Unido fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Noruega y establecer relaciones diplomáticas en 1905", subrayó.

    • Estos lazos "especiales" se vieron aún más fortalecidos durante la Segunda Guerra Mundial, "contribuyendo a estrechar la unión entre nuestros dos países", escribió Carlos III.

    "La Reina y yo expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la reina Sonia y a toda su familia, al tiempo que el Reino Unido comparte el duelo de Noruega ante una pérdida tan dolorosa", termina el mensaje del monarca firmado Carlos R (rey). 

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