El rey de Noruega Harald V fallece en el Hospital Nacional de Oslo

El rey de Noruega, Harald V, que falleció este viernes, fotografiado el 4 de febrero de 2026 en Oslo. ( EFE/EPA/THOMAS FURE NORWAY OUT )

El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días, informó la Casa Real.

Detalles confirmados

"Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas", indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado, en alusión al centro médico en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/dcdf6c0bcb056fc45b7a0b55ef45b259a42d58e5w-886e3539.jpg La gente deposita flores en la Plaza del Palacio frente al Palacio Real en Oslo, Noruega, este viernes 28 de agosto de 2026. ( EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN NORWAY OUT) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/23f10708a378fbb24627749db2b0035b556e398fw-4c759d66.jpg Flores depositadas en la Plaza del Palacio frente al Palacio Real en Oslo, Noruega, este viernes 28 de agosto de 2026. EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT ( EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT) ‹ >

El estado de salud del rey Harald V mantuvo en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y para depositar flores frente al Palacio Real.

Reacción oficial

En el Palacio Real, la bandera real lucía a media asta poco después de hacerse pública la muerte del rey.

La noticia del fallecimiento fue recibida con gran pesar entre las autoridades del país, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, reconoció en unas declaraciones recogidas por la agencia NTB que el monarca fue una figura que "demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego".

"Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos y de los demás", abundó.

También mostró su duelo el presidente del Parlamento Noruego, Masud Gharahkhani, quien describió al pueblo noruego como una nación en duelo tras el fallecimiento de Harald V.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/ee0a65280256c034734a8b5c319bf5f2e0e6250bw-aa39ae5a.jpg El ahora nuevo rey de Noruega Haakon (d) y la princesa heredera Mette-Marit (i), a su salida el pasado martes del Rikshospitalet donde el rey Harald V estaba siendo tratado en Oslo, Noruega. EFE/EPA/OLE BERG RUSTEN NORWAY OUT (EFE/EPA/OLE BERG RUSTEN NORWAY OUT)

Próximos pasos

"Hemos perdido a nuestro querido rey y toda la nación está de luto", señaló Gharahkhani en un comunicado citado por la agencia NTB.

Tras la muerte de Harald V, está previsto que se reúna con carácter extraordinario el Gobierno para citarse con el nuevo rey, responsabilidad que recae sobre Haakon Magnus, hijo menor del monarca fallecido y primero en la línea sucesoria.