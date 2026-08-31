Acroarte otorgará reconocimiento a Maridalia Hernández en la gala del Premio al Mérito

La cantante Maridalia Hernández recibirá un reconocimiento durante la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que rendirá un merecido homenaje a la destacada cantante y compositora dominicana Maridalia Hernández durante la celebración del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026, en reconocimiento a su impecable trayectoria artística y sus invaluables aportes a la música y la cultura nacional.

Este premio que celebra anualmente la crónica de arte, el periodismo y la comunicación social, también reserva un espacio especial para enaltecer a figuras icónicas del arte dominicano, gestores culturales y empresarios cuyo legado haya marcado pautas en la historia del país.

En esta oportunidad Acroarte ha preparado un homenaje musical a Maridalia Hernández como un reconocimiento especial a su trayectoria a más de cuatro décadas de labor artística, desde su rol fundacional en la agrupación 440 hasta su sólida carrera como solista nacional e internacional.

Cuatro destacados artistas y creadores musicales y literarios interpretarán canciones grabadas por la artista a los compositores de éxitos en su voz como José Antonio Rodríguez y Manuel Jiménez se unen Frank Ceara y Pavel Núñez.

Explica la nota que Maridalia ha puesto en valor, la identidad sonora de nuestro país, pues con su versatilidad vocal y su repertorio eleva el puntal de calidad de la canción dominicana:

"Reconocer a Maridalia como la artista completa que es, es honrar también los más altos valores del arte, representa la afinación, la elegancia, el buen gusto musical y la dignidad del arte dominicano y caribeño. Su voz forma parte esencial de nuestra memoria musical colectiva", expresó Marivell Contreras, presidente de Acroarte.

Sobre Maridalia Hernández

Maridalia Hernández es una de las voces más emblemáticas y trascendentes de la música dominicana. Inició su formación musical desde los 10 años en Santiago y posteriormente obtuvo el título de Profesora de Música, complementando sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música.

Su carrera artística despegó en 1981 y, desde entonces, ha brillado como cantante, actriz y representante de la cultura dominicana en importantes escenarios nacionales e internacionales. Fue integrante del Coro Nacional y fundadora y solista principal del grupo 440.

En 1986 alcanzó uno de los grandes logros de su carrera al conquistar el primer lugar del Festival de Viña del Mar, en Chile, con la canción Para quererte. Ese mismo año recibió los premios El Dorado, El Casandra y El Soberano como destacada vocalista femenina.

A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos en República Dominicana, Estados Unidos y otros países, y ha compartido escenario con figuras como Andrea Bocelli, Joan Manuel Serrat, Alberto Cortez, Michel Camilo, Paloma San Basilio y Pasión Vega. Ha actuado en escenarios de prestigio como el Kennedy Center, Apollo Theater y Lincoln Center.

Cuenta con seis producciones discográficas y ha trabajado con reconocidos productores como Juan Luis Guerra, José Antonio Molina y Manuel Tejada. También incursionó con éxito en la actuación, protagonizando la película María Montez y participando en producciones como El hombre de La Mancha y la serie El grito de las mariposas.

En 2018, su espectáculo Simplemente Maridalia fue reconocido por Premios Soberano como Mejor Concierto del Año. Es egresada de la UNPHU, Summa Cum Laude, en Música Contemporánea.

En 2023 fue nombrada Miembro Permanente del Foro Iberoamericano de las Artes y representó a República Dominicana en los Premios Internacionales de Mecenazgo de la Fundación Callia, presidida por la reina Sofía.