Camilla Läckberg: "Si alguien amenazara a mis hijos, podría matarle"

La escritora sueca Camilla Läckberg durante la presentación de "El llanto de los muertos" (Planeta), la duodécima novela de su serie más popular, "Los crímenes de Fjällbacka". ( EFE/CHEMA MOYA )

Pocas veces una escritora se convierte en toda una celebridad, pero es así con Camilla Läckberg. La sueca lleva dos décadas siendo la autora de novela negra más leída en Europa y está convencida de que, en según qué circunstancias, cualquier persona es capaz de matar.

"En mi caso, si alguien amenaza a mis hijos, podría matarle", dijo este miércoles en una rueda de prensa en Madrid en la que presentó 'El llanto de los muertos' (Planeta), la duodécima novela de su serie más popular, 'Los crímenes de Fjällbacka'.

Es la primera novela que publica con Planeta, que relanzará de manera progresiva las entregas anteriores en formato bolsillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/portadael-llanto-de-los-muertos-los-crimenes-de-fjallbackacamilla-lackberg202607221857-0536aa4f.jpg

Economista de profesión, un curso de escritura especializado en novela negra dio un giro a su vida; su primera novela, 'La princesa de hielo' (2003), ambientada en su localidad natal y protagonizada por Erica Falck y Patrik Hedström, una escritora de misterio y un policía que resuelven crímenes juntos, fue todo un éxito.

Después de todos estos años, Erica Falck y Patrik Hedström son pareja y padres de tres hijos, muchas cosas han cambiado en ellos, pero siguen trabajando juntos.

Una de las novedades en esta última entrega, que aborda temas como la maternidad imperfecta, la salud mental o la violencia estructural, es la incorporación de la figura de la plañidera, que relaciona con el folclore mágico y que es capaz de comunicarse con las almas de los muertos.

En la actualidad Läckberg es una empresaria polifacética, además de una celebridad.

Ha vendido más de 40 millones de ejemplares de sus libros en más de 60 países pero también es guionista de series, ha escrito libros infantiles y de cocina, diseña joyas, tiene su propia marca de vino y e incluso su propio 'reality' en la televisión sueca, donde también participó en programas como 'Masterchef' o 'Mira quien baila'.

"No he tenido vacaciones, pero estoy contenta", dijo la escritora, que veranea en la costa medietrránea española, y se pasó el verano terminando la siguiente novela de esta misma serie, escribiendo "entre 8 y 10 horas al día".

Enganchada al "true crime"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/9d30ada1979c147260dc391b8c1338650b00e534w-0706cda7.jpg La escritora sueca Camilla Läckberg acaba de publicar su nuevo libro El llanto de los muertos (Planeta). (EFEEFE/CHEMA MOYA)

Dice la autora que le fascinan los crímenes desde que tenía 4 años y que en su tiempo libre lee 'true crime' y ve juicios en la televisión.

Últimamente ha estado enfrascada en dos casos, el de Lindsay Clansey, la enfermera de Massachusetts acusada de asesinar a sus tres hijos y el de Shanna Gardner, una mujer acusada de contratar a un asesino a sueldo para ejecutar a su exesposo.

No es que vaya a escribir sobre ellos, "es mi 'hobby'", dice, aunque en ocasiones puede tomar elementos de aquí y allá que le sirven.

El caso de Clansey le interesa especialmente porque ha desatado un debate en Estados Unidos sobre la depresión posparto, algo que ella sufrió y que trasladó al personaje de Erica en su tercera novela.

"Si hay algo positivo en todo este horrible caso, es que todo el mundo está hablando de depresión posparto; yo he estado ahí y sé lo duro que es; es un gran problema y en este caso Lindsay había estado pidiendo una ayuda que no recibió".

"Trump es un capullo integral"

Consciente de que en la mayoría de los casos, reales y en sus novelas, las víctimas son mujeres, Läckberg asegura dar prioridad a la hora de escribir a conocer bien a la víctima, su punto de vista y al impacto que el crimen causa en su entorno.

Afirma que nueve de cada diez asesinatos se cometen desde el entorno de la víctima y que por eso sus novelas se centran en las dinámicas familiares. "Todos tenemos alguna disfunción en el seno familiar, viene con la vida".

Sobre la situación política en Suecia, donde los conservadores gobiernan con el apoyo de la ultraderecha, Läckberg la califica de "dramática, espantosa".

"Nunca pensé que llegaríamos aquí de nuevo, pensé que habríamos aprendido algo de la historia, no ha sido el caso y lo vemos también en Estados Unidos, el desastre". Después coge de nuevo el micrófono para añadir: "Trump es un capullo integral".