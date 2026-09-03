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Josh Peck
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Josh Peck, de "Drake & Josh", regresa a la televisión con nuevo programa

De acuerdo con el medio especializado Variety, el programa de postres engañosos "Sweet Deceit" se estrenará el 5 de octubre

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    Josh Peck, de Drake & Josh, regresa a la televisión con nuevo programa
    El actor Josh Peck en una foto de archivo. (AFP)

    Josh Peck, conocido por protagonizar la serie adolescente Drake & Josh, conducirá el programa de competencia de postres engañosos Sweet Deceit para HBO Max.

    De acuerdo con el medio especializado Variety, el programa se estrenará el 5 de octubre y será la versión de Food Network de Is It Cake?, de Netflix.

    Peck lidera equipos de tres concursantes a través de cuatro rondas en las que intentan identificar dulces magistralmente disfrazados y creados por pasteleros de talla mundial.

    El programa se desarrolla en lugares reales y exigirá a los concursantes a morder las piezas para descubrir cuáles son objetos y cuáles son postres hiperrealistas.

    "Ronda tras ronda, la dificultad aumenta progresivamente, y los equipos trabajan juntos para determinar qué es un pastel y lo demuestran con los dientes mordiendo su mejor suposición, todo ello en busca de un premio total de hasta 12,000 dólares", dice la descripción de Food Network sobre el proyecto.

    A Peck lo acompañarán estrellas invitadas del mundo de la repostería entre los que se encuentran Jonny Jonny Cakes Manganello, Andrew Fuller o Ashley Holt.

    "Sweet Deceit tiene todo lo que me gusta: comida, diversión y engaños", dijo Peck en un comunicado según la misma publicación.

    Más

    • La primera temporada se dividirá en dos temáticas: Sweet Deceit: Trick or Treat, centrada en Halloween y ambientada en casas embrujadas o en la morgue de un set cinematográfico; y Sweet Deceit: Holiday, que contará con escenarios como el taller de Santa Claus o una acogedora cabaña. 
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