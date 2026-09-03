Photoimagen 2026 presenta exposición sobre aves migratorias en Santo Domingo

El fotógrafo dominicano Pedro Genaro coordina la exposición "Volver. Alas del Caribe, un puente natural". ( CORTESÍA DE PEDRO GENARO )

El festival Photoimagen 2026 presentará este sábado 5 de septiembre la exposición fotográfica "Volver. Alas del Caribe, un puente natural", dedicada a las aves migratorias que llegan a República Dominicana desde diferentes regiones.

La muestra estará a cargo del grupo Fotoguardianes de la Naturaleza, bajo la coordinación del fotógrafo dominicano Pedro Genaro, y será inaugurada a las 10:00 de la mañana en el Museo de Historia Natural, ubicado en la Plaza de la Cultura, en Santo Domingo.

La exposición forma parte del programa de Photoimagen 2026, que incluye 20 exposiciones y 19 actividades paralelas.

Aves migratorias

"Volver. Alas del Caribe, un puente natural" centra su propuesta en las aves migratorias que visitan el país y en su importancia para el equilibrio ecológico de la región.

La iniciativa busca acercar al público al mundo de estas especies mediante la fotografía y promover una mayor atención hacia los espacios naturales que comparten las aves durante sus desplazamientos.

"Revelar su mundo es el aporte del grupo fotográfico a la educación ambiental, al ecoturismo y a la conservación de los hábitats compartidos", explicó Pedro Genaro.

La exposición plantea así la fotografía como una herramienta para mostrar la relación entre las aves migratorias y los ecosistemas que utilizan durante sus recorridos.

Educación y conservación

Fotoguardianes de la Naturaleza sostiene que el arte y la educación pueden contribuir a generar conciencia sobre la protección del patrimonio natural.

El grupo considera que estas herramientas permiten informar a quienes participan en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, involucrar a los ciudadanos en la protección de los espacios naturales.

"Informan a quienes toman las decisiones políticas y empoderan a los ciudadanos de hoy y a las generaciones futuras", expresó el colectivo.

La propuesta también relaciona la divulgación sobre las aves migratorias con la educación ambiental y el ecoturismo, dos de los ámbitos que el grupo busca fortalecer mediante su trabajo fotográfico.

Photoimagen 2026

La exposición se integra al programa de Photoimagen 2026, que este año reúne 20 exposiciones y 19 actividades paralelas.

La actividad de este sábado tendrá como escenario el Museo de Historia Natural, en la Plaza de la Cultura, uno de los espacios culturales de Santo Domingo.

La muestra cuenta con el patrocinio del Banco Popular Dominicano, la Fundación Propagas y el Grupo Propagas, además del apoyo de la Fundación Imagen ´83.

Para Fotoguardianes de la Naturaleza, la exposición representa una oportunidad para presentar al público imágenes relacionadas con las aves migratorias y llamar la atención sobre la necesidad de conservar los hábitats que forman parte de sus recorridos.

La actividad está prevista para las 10:00 de la mañana de este sábado 5 de septiembre.