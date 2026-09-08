Venezuela se viste de los años 50 con el clásico musical "Grease"

"Grease" lleva el espíritu de los años 50 al teatro Teresa Carreño de Caracas. ( EFE/ CAPTURA VIDEO )

Un ambicioso montaje del reconocido musical 'Vaselina' (Grease) llevará a sus espectadores en Venezuela a la década de los 50 a partir del próximo sábado en el principal teatro del país, el Teresa Carreño, en Caracas.

Más de una treintena de artistas venezolanos contarán la historia de los escritores y compositores estadounidenses Jim Jacobs y Warren Casey sobre un escenario que supera de manera considerable las dimensiones del promedio en el teatro musical y que incluso gira para mostrar numerosos ambientes en los cambios de escena.

Una escenografía de gran escala sitúa al público en el instituto Rydell High y en otros espacios donde se desarrolla, con 'rock and roll' en vivo, la trama alrededor de la dulce Sandy y el rebelde Danny Zuko, protagonizada en el cine por los actores estadounidenses John Travolta y Olivia Newton-John en 1978.

Minutos antes del ensayo general, el coreógrafo, Taba Luis Ramírez, dijo a EFE que el Teresa Carreño "tiene tres o cuatro veces las dimensiones de lo que se trabaja normalmente en teatro musical", por lo que se necesitaron más personas, lo que hace también que sea un Vaselina "único en el mundo".

Montaje de la obra

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/grease-2-venezuela-efe-captura-video-untitled-ccf5f319.jpg La producción reúne a 36 artistas en escena. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/grease-2-venezuela-efe-captura-video-untitled-5cbdee1a.jpg ‹ >

Detrás de este montaje está Clas Producciones, cuya CEO, Claudia Salazar, indicó que más de 300 personas están involucradas en este trabajo, entre ellas nueve músicos, así como los 36 artistas que fueron seleccionados tras unas audiciones en enero, en las que participaron 1,500 aspirantes.

Los ensayos comenzaron en mayo y se vieron momentáneamente pausados como consecuencia del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio que sacudió el norte del país.

Salazar dijo a EFE estar convencida de que la cultura "sin duda alguna" también "va a curar" a Venezuela.

"También somos necesarios en estos momentos cuando ya el tema estructural no nos corresponde, sino la estructura emocional del público, y eso es lo que venimos a hacer", agregó.

El ensayo general también tuvo de público a personas del estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos, que dejaron al menos 6.509 muertos, y que actualmente se encuentran en refugios.

Vaselina es la nueva apuesta de Clas tras las presentaciones de musicales como 'Los miserables' en 2019 y en 2023 y de 'Mamma Mia!' el año pasado, que llegaron después de un recorrido de historias que comenzó en 2013 con 'Godspell'.

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