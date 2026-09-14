Listado de ganadores de los Emmy 2026

Las presentadoras Julia Garner (izq.) y Florence Pugh (der.) entregan a Rhea Seehorn (centro) el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Serie Dramática por 'Pluribus' en el escenario durante la 78.ª ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, EE. UU. ( EFE )

"Widow's Bay" se impuso este lunes en la 78º edición de los Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión, con seis premios, sumando un total de 14 galardones.

The Pitt se alzó con el premio a mejor serie de drama, mientras que DTF St. Louis ganó como mejor miniserie. A continuación, la lista completa de los ganadores de los principales premios de la televisión estadounidense:

Mejor serie de comedia:

'Widow's Bay'.

Mejor serie de drama:

'The Pitt'.

Mejor miniserie:

'DTF St. Louis'.

Mejor actor en una serie de comedia:

Matthew Rhys ('Widow's Bay').

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart ('Hacks').

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/2504b4de2b254913044440a6aa31296c4a397ab5w-d5d328f3.jpg Jean Smart (izq.), Lisa Kudrow (centro) y Elle Fanning (der.) en su paso por la ceremonia de los Premios Emmy 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle ('The Pitt').

Mejor actriz en una serie de drama:

Rhea Seehorn ('Pluribus').

Mejor actor en una miniserie:

Matthew Rhys ('The Beast In Me').

Mejor actriz en una miniserie:

Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/a32baee522928177c400f9b15f8d5d163bed5230w-7b9a9f0c.jpg Vince Gilligan, ganador del Emmy a mejor guion de una serie dramática, y la actriz estadounidense Rhea Seehorn, ganadora del premio a mejor actriz protagonista de una serie dramática por Pluribus, posan en la sala de prensa durante la ceremonia de la 78.ª edición de los premios Emmy. (EFE)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Kate O'Flynn ('Widow's Bay').

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Stephen Root ('Widow's Bay').

Mejor actriz secundaria en una serie de drama:

Allison Janney ('The Diplomat').

Mejor actor secundario en una serie de drama:

Tom Pelphrey ('Task').

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/e535e08fc49a4a548e1c3546127992f7f0bde497w-73a383e9.jpg Rhea Seehorn recibe el premio a mejor actriz protagonista de una serie dramática por Pluribus durante la ceremonia de la 78.ª edición de los premios Emmy.

Mejor actriz secundaria en una miniserie:

Linda Cardellini ('DTF St. Louis').

Mejor actor secundario en una miniserie:

David Harbour ('DTF St. Louis').