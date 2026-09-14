Listado de ganadores de los Emmy 2026
La serie alcanzó 14 galardones en total, mientras The Pitt y DTF St. Louis se llevaron los principales reconocimientos en drama y miniserie
"Widow's Bay" se impuso este lunes en la 78º edición de los Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión, con seis premios, sumando un total de 14 galardones.
The Pitt se alzó con el premio a mejor serie de drama, mientras que DTF St. Louis ganó como mejor miniserie. A continuación, la lista completa de los ganadores de los principales premios de la televisión estadounidense:
Mejor serie de comedia:
'Widow's Bay'.
Mejor serie de drama:
'The Pitt'.
Mejor miniserie:
'DTF St. Louis'.
Mejor actor en una serie de comedia:
- Matthew Rhys ('Widow's Bay').
Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart ('Hacks').
Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle ('The Pitt').
Mejor actriz en una serie de drama:
Rhea Seehorn ('Pluribus').
Mejor actor en una miniserie:
Matthew Rhys ('The Beast In Me').
Mejor actriz en una miniserie:
Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Kate O'Flynn ('Widow's Bay').
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Stephen Root ('Widow's Bay').
Mejor actriz secundaria en una serie de drama:
Allison Janney ('The Diplomat').
Mejor actor secundario en una serie de drama:
Tom Pelphrey ('Task').
Mejor actriz secundaria en una miniserie:
Linda Cardellini ('DTF St. Louis').
Mejor actor secundario en una miniserie:
David Harbour ('DTF St. Louis').