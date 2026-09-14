Christopher McDonald apuesta porque Jean Smart rompa el récord en los Emmy por "Hacks"

Christopher McDonald llega a la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE. UU.), el 14 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/JILL CONNELLY )

El actor estadounidense Christopher McDonald apostó este lunes porque su compañera de reparto en la serie 'Hacks', Jean Smart, rompa el récord de los Emmy y vuelva a hacerse con la estatuilla a mejor actriz de comedia.

Smart "es increíble como persona, como actriz, como ser humano, y está a punto de llevarse (el premio) a casa. Creo que romperá el récord y al menos yo también rezo por eso, porque, quiero decir, nunca se sabe, esto es Hollywood, pero ella es increíble", dijo a EFE durante su paso por la alfombra de la 78º edición de los premios que se celebran en Los Ángeles.

De hacerse con el premio, Smart se convertiría en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia 'Hacks'.

McDonald expresó su admiración por Smart, con quien mantiene una estrecha relación de amistad: "Siempre me ha apoyado. Y cuando ella tenía problemas, yo la apoyaba. Así que fue una relación maravillosa", agregó.

Para el actor, despedirse de 'Hacks' tras cinco temporadas "es como decir adiós a un querido amigo porque han sido 5 años y medio de nuestra vida y los voy a extrañar. Ya extraño a estas personas", indicó.

Reunión del elenco

En este sentido, los Emmy supone una excusa para volver a estar todo el elenco junto de nuevo.

"Es genial tener una noche como esta donde estamos nominados juntos para que podamos pasar el rato y ser amigos y luego hacemos estas pequeñas cosas como picnics que nos reunimos de vez en cuando y eso es familia", dijo.

"Esa es la parte triste. Sabemos que hicimos un buen trabajo. Sabemos que el programa merece ganar y estoy rezando para que lo haga", concluyó.