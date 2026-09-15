"Slow Horses" anuncia octava temporada en la víspera del estreno de la sexta

El actor británico Gary Oldman, protagonista de "Slow Horses", en una fotografía de archivo. ( EFE )

A un día de que se estrene la sexta temporada de Slow Horses, la serie de unos espías un tanto particulares protagonizada por Gary Oldman, Apple TV ha anunciado que habrá una octava entrega.

La octava temporada, de seis episodios, adaptará la novela Clown Town, de la serie literaria de Mick Herron Slough House, y contará de nuevo con Oldman como protagonista, según precisó este martes Apple TV en un comunicado.

"Slow Horses sigue haciendo las delicias de los espectadores de todo el mundo y me alegra que Jackson Lamb y su pandilla de entrañables inadaptados vuelvan para una octava temporada. Su visión mordaz del mundo de alto voltaje de los espías es completamente única", dijo Jay Hunt, director creativo internacional de Apple TV.

La octava temporada mostrará la confrontación más explosiva hasta la fecha entre Lamb (Oldman) y Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), señala el comunicado.

"Cuando un intento fallido de chantaje al Parque pone a Taverner en modo ofensivo, le toca a Lamb desvelar uno de los secretos más oscuros del MI5 y acabar con ello de una vez por todas", agrega la plataforma.

Slow Horses ganó este lunes el Emmy a mejor dirección de una serie de drama para Saul Metzstein, el tercero que ha logrado la serie con sus cinco primeras temporadas. La sexta llega mañana y ya se había confirmado una séptima antes del anuncio de hoy de la octava.

Esa ficción también ha ganado cinco BAFTA TV y Oldman ha sido nominado a los Globos de Oro, Emmy y BAFTA por su interpretación de Lamb, el jefe de un disfuncional equipo de agentes de la inteligencia británica que han sido apartados del trabajo normal por sus meteduras de pata o su incompetencia.

Elenco

En el reparto están además Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce o Hugo Weaving.

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