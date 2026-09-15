TIME elige a Rachel Zegler, Sofia Carson y Julián Castro entre sus líderes latinos del año

TIME publica la lista por cuarta vez con motivo del Mes de la Herencia Hispana y reconoce a latinos influyentes, entre ellos Sofia Carson. ( EVAN AGOSTINI/INVISION/AP )

La revista estadounidense TIME eligió a las actrices Rachel Zegler y Sofia Carson y al exsecretario de Vivienda Julián Castro entre las trece personas de su lista anual de líderes latinos en Estados Unidos, que publicó este martes.

TIME publica la lista por cuarta vez con motivo del Mes de la Herencia Hispana y reconoce en ella a latinos influyentes de una comunidad que representa una quinta parte de la población del país.

Zegler, de ascendencia colombiana, ganó este año un premio Olivier por su papel de Eva Perón en el musical 'Evita' en Londres, y Carson, nacida en Florida y de padres colombianos, protagonizó cuatro películas que fueron número uno mundial en Netflix.

Castro, quien fue secretario de Vivienda del presidente Barack Obama (2009-2017), dirige desde 2024 la Latino Community Foundation, que financia organizaciones latinas sin ánimo de lucro.

El único deportista elegido es el basquetbolista de origen puertorriqueño José Alvarado, campeón de la NBA este año con los Knicks de Nueva York.

La lista incluye a los hermanos Ronaldo y Lorenzo Salgado Jr., que piden protección para las familias inmigrantes desde que su padre, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, murió en julio en Houston (Texas) por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Activistas y líderes

La agencia sostiene que el agente actuó en defensa propia, una versión que la familia rechaza.

También figura la abogada Mónica Ramírez, fundadora de la organización Justice for Migrant Women, que forma a trabajadoras agrícolas migrantes para defender sus derechos.

En los negocios, la revista distingue a la brasileña Luana Lopes Lara, cofundadora de la plataforma de mercados de predicción Kalshi; a su compatriota Marina Larroudé, cofundadora de la marca de zapatos que lleva su apellido, y a la mexicana Ana Valdez, presidenta del Latino Donor Collaborative, que estudia el peso económico de los latinos.

Completan la lista el mexicano Cástulo de la Rocha, presidente de la red de clínicas AltaMed en el sur de California; el chef de origen dominicano Nelson German, con tres restaurantes en Oakland (California), y la novelista Xochitl González, autora de 'Olga Dies Dreaming'.

La revista reunirá a los elegidos el 27 de octubre en Miami, en una recepción en la que intervendrán Carson y Castro.