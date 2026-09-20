Juan Carlos I presenta sus memorias como legado y admite: "Fue más temerario que prudente"

Juan Carlos I junto a la escritora Laurence Debray, tras recibir hoy en París el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias. ( EFE/EPA/TERESA SUÁREZ )

El rey Juan Carlos I presentó este domingo sus memorias como un último legado a los españoles que, junto a las instituciones democráticas, según dijo, le ha permitido vivir en paz durante los últimos 50 años, y calificó de "más temeraria que prudente" su decisión de escribirlas.

Ese legado, añadió, consiste en "escribir mi parte de verdad, con autenticidad y sinceridad", además de las instituciones democráticas que, según dijo, han permitido a los españoles "vivir en paz desde hace 50 años", subrayó el monarca al recibir el Premio Saint-Simon por Reconciliación, escrito junto a la autora francesa Laurence Debray, en la pequeña localidad de La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir, a unos 135 kilómetros de París).

Reconocimiento y legado

"Este premio me confirma en la categoría de los hombres que eligen dar testimonio antes que guardar silencio. Es una elección más temeraria que prudente la que he hecho, movido por la misión de escribir para la posteridad "dijo.

me confirma en la categoría de los que eligen dar antes que guardar silencio. Es una elección más que prudente la que he hecho, movido por la misión de escribir para la "dijo. Agregó: "Heme aquí, gracias a ustedes, investido como rey memorialista", dijo en tono distendido el soberano emérito, de 88 años, en la ceremonia de entrega del galardón, en la que estuvo acompañado de su primogénita Elena y sus nietas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin.

Sus errores

En una entrevista concedida el pasado año a France 3 con motivo de la publicación de su libro de memorias "Reconciliación", Juan Carlos I reconoció que durante sus 39 años de reinado (1975-2014) cometió "errores", aunque afirmó que no se arrepiente de su pasado ni tiene "remordimientos".

El rey emérito dijo que, si pudiera volver atrás, tendría "más cuidado" y expresó su deseo de que los españoles comprendieran sus actuaciones y lo perdonaran.

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia", afirmó.

Durante la entrevista con el periodista Stéphane Bern, Juan Carlos I reivindicó su papel en la transición democrática y habló de su relación con Francisco Franco, su hijo, Felipe VI, y su padre, Juan de Borbón. También respondió a preguntas sobre los escándalos económicos y amorosos que marcaron la última etapa de su reinado.

Preguntado sobre si se arrepentía de algo, respondió de forma tajante: "No". Ante la pregunta de si tenía remordimientos, contestó: "No, intento no tener ninguno".