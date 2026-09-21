La Semana de Bellas Artes 2026 cierra cinco días de capacitación honrando a Natacha Sánchez

La edición de este año de la Semana de Bellas Artes 2026 estuvo dedicada a la gestora cultural doña Natacha Sánchez en reconocimiento a sus aportes. ( CEDIDA POR LA INSTITUCIÓN )

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), en colaboración con la Fundación Amigos del Teatro Nacional y el Teatro Nacional Eduardo Brito, concluyó con gran éxito la Semana de Bellas Artes 2026, celebrada del 14 al 18 de septiembre en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional.

Durante cinco noches consecutivas, el público asistente disfrutó de una programación gratuita que combinó conferencias, charlas didácticas, conciertos formativos y demostraciones artísticas, en el marco del Programa de Capacitación Cultural 2026.

"La cultura se fortalece cuando se comparte y el conocimiento adquiere su mayor valor cuando se pone al servicio de los demás", afirmó la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, durante la apertura.

Destacó que ninguna disciplina artística alcanza niveles de excelencia únicamente a través del talento, sino que requiere estudio, reflexión, intercambio de experiencias y actualización constante.

La edición de este año estuvo dedicada a la gestora cultural doña Natacha Sánchez, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo y fortalecimiento de la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/14-semanabellasartesballetnacionaldominicanobnd-04jpg-6b55c279.jpeg La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, durante la apertura. (CEDIDA POR LA INSTITUCIÓN)

La primera entrega de la Semana de Bellas Artes estuvo a cargo del director del Ballet Nacional Dominicano, Pablo Pérez, quien presentó una charla didáctica y demostrativa basada en el ballet original "Salomé: Alma de Patria", lo que permitió a los asistentes conocer de cerca los procesos creativos y artísticos de esta producción nacional.

Una semana dedicada al aprendizaje y la diversidad artística

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/17-semanabellasartesgalerianacionalgn-08-1a197bf8.jpg La jornada incluyó capacitación y cultura. (CEDIDA POR LA INSTITUCIÓN)

La segunda jornada contó con la conferencia "Apreciación Teatral y 80 Años de Historia de la Compañía Nacional de Teatro", impartida por el actor Canek Denis, quien ofreció un recorrido por la trayectoria y el legado de una de las instituciones más emblemáticas de las artes escénicas dominicanas.

El miércoles, la directora de la Compañía Lírica Nacional, Antonia Chabebe, condujo el "Concierto Didáctico: la canción de arte", una velada que deleitó a los presentes y profundizó en el valor pedagógico e histórico de este género musical.

La programación continuó el jueves con la participación de la directora de la Galería Nacional de Bellas Artes, Aniova Prandy, presentando una charla sobre la Colección Permanente de Bellas Artes y su Catálogo Digital, destacando la importancia de preservar y difundir el patrimonio artístico que resguarda la institución.

El cierre estuvo a cargo de la directora del Ballet Folklórico Nacional Dominicano, Wanda Camilo, con la presentación didáctica y demostrativa del programa "Aprende lo Nuestro 2026", una muestra de música, danza y tradiciones que resaltó la riqueza cultural y la identidad dominicana.

Camilo agradeció en nombre del Ministerio de Cultura, la Presidencia de la República y Teatro Nacional, así como a los artistas, músicos, orquestas y al público que acompañó cada jornada. "Muchas gracias a todos por participar, por haber estado presente en esta noche mágica, inolvidable, energética", concluyó.