Taylor Swift hará historia con el primer premio MTV VMA a mejor directora

Taylor Swift recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los VMAs. ( EFE )

Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Este nuevo galardón, reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

"Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores", explica el escrito.

Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera entre los que destacan 'Karma (feat. Ice Spice)', o más recientemente 'The Fate of Ophelia' y 'Opalite'.

La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones.

Nominaciones y ganadores

Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año , artista del año y mejor pop.

con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, , artista del año y mejor pop. Pero quien lidera la lista es Madonna , con once candidaturas , incluidas las tres grandes: video del año por 'Confessions II – The Film', y artista y canción del año, esta última por ' Bring Your Love ', junto a Sabrina Carpenter.

, con , incluidas las tres grandes: por 'Confessions II – The Film', y artista y canción del año, esta última por ' ', junto a Sabrina Carpenter. Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS , transmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en los EE.UU..

serán presentados por y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo por la cadena de televisión , simultánea por y por (Premium) en los EE.UU.. La transmisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.