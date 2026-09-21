Príncipe Enrique prepara documental sobre Diana a 30 años de su muerte

Príncipe Enrique planea documental en Netflix sobre su madre Diana, según el Telegraph. ( EFE )

El príncipe Enrique está en conversaciones para participar en un documental sobre su madre, Diana de Gales, con ocasión del 30 aniversario de su muerte el año que viene, según el diario The Telegraph.

Enrique, que acaba de volver de Estados Unidos con su esposa Meghan y sus dos hijos en un regreso muy sonado, pretende con este documental honrar la memoria de su madre "de la forma más significativa", y para ello ha entrado en contacto con varios amigos y parientes.

El documental estaría producido por Archewell Productions, propiedad de Enrique y Meghan, y probablemente se emitiría en Netflix, que ya tienen un acuerdo preferencial con ellos.

Pero el Telegraph apunta que, en caso de salir adelante, el documental podría enfurecer a su hermano, el heredero Guillermo, quien en los últimos años ha optado por el silencio cada vez que aparecían revelaciones sobre su madre.

Libro de Charles Spencer

Mañana sale a la venta el libro 'Swan Song' (La canción del cisne), escrito por el hermano de Diana, Charles Spencer , como una memoria personal de Diana. Algunos de los adelantos publicados la semana pasada han supuesto una pequeña "bomba", ya que dejan en muy mal lugar al entonces príncipe Carlos , hoy monarca.

(La canción del cisne), por el hermano de Diana, , como una memoria personal de Diana. Algunos de los adelantos publicados la semana pasada han supuesto una pequeña "bomba", ya que dejan en muy mal lugar al entonces , hoy monarca. Su autor aseguró al Telegraph que no ha consultado "con ningún miembro de la familia el contenido del libro, porque no he querido implicarlos en sus decisiones como autor, o verme constreñido por ellos".