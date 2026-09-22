Concluye la autopsia del hijo de Cindy Crawford, pero la causa de la muerte no se ha determinado aún

La modelo estadounidense Cindy Crawford (2-i); su esposo, Rande Gerber (i), y sus hijos Kaia Jordan Gerber (2-d) y Presley (d). ( EFE/ NIKLAS HALLE'N )

La autopsia de Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales.

El Departamento del Médico Forense (DME) del Condado de Los Ángeles, encargado del caso, informó en un comunicado de la finalización de la autopsia de Gerber, quien falleció el pasado fin de semana a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Según el comunicado, el DME se encuentra en las etapas iniciales de la investigación sobre la muerte del modelo y, por el momento, dispone de información limitada sobre el suceso.

"Un médico forense adjunto realizó un examen ayer y la causa y la manera en que murió han quedado pendientes de determinación; esto significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una conclusión", agrega la nota.

Indica además que "debido a que la investigación sobre el fallecimiento está en curso, el DME no puede divulgar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos pendientes de determinación pueden tardar algunos meses en esclarecer la causa de la muerte", precisó.

"Gerber fue declarado fallecido a las 09:45 hora local del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia encargada de la investigación", según el DME.

Presley Gerber, hijo de Crawford y el empresario Rande Gerber, siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera desfiló para firmas de moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.

Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.

En 2023, durante su participación en el pódcast "Studio 22", habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida".

Impulsó su propia iniciativa, "Mental Health Mondays" (Lunes de Salud Mental), y colaboró con organizaciones no gubernamentales, incluida "A Sense of Home" —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—.

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El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.

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