El piano de Freddie Mercury y una mítica guitarra de Oasis salen a subasta en Londres

El piano de cola con el que Freddie Mercury compuso Crazy Little Thing Called Love en los estudios Musicland de Múnich y la mítica guitarra que Noel Gallagher tocó en el MTV Unplugged de Oasis de 1996 figuran entre las piezas centrales de una próxima subasta en Londres.

La puja, organizada por Propstore, se desarrollará en directo por internet los días 1 y 2 de octubre, con más de 800 lotes valorados conjuntamente en unos 3 millones de libras (3.96 millones de dólares y 3.50 millones de euros).

El piano Yamaha C3, procedente de la colección del productor de Queen Reinhold Mack, se ofrece con un precio estimado de entre 200,000 y 400,000 libras (264,000-528,000 dólares; 233,060-466,120 euros), mientras que su micrófono tiene una estimación máxima de 80,000 libras (105,600 dólares; 93,224 euros).

El ahijado del cantante, Freddie Mack, estuvo presente este miércoles en la presentación de los objetos en un hotel londinense, donde pudieron verse también letras manuscritas de My Love Is Dangerous y Let's Turn It On, valoradas en hasta 6,000 libras (7,920 dólares; 6,992 euros) y 3,000 libras (3,960 dólares; 3,496 euros), respectivamente.

Además de los recuerdos de Mercury, la subasta reúne numerosas piezas de Oasis, entre ellas baterías utilizadas en el estadio de Wembley y la guitarra acústica Takamine FP460SC autografiada por Noel Gallagher, una de las dos que utilizó en su célebre actuación de MTV Unplugged en el Royal Festival Hall de Londres en 1996.

Esta pieza, que tiene un precio estimado de entre 75,000 y 150,000 libras (99,000-198,000 dólares; 87,398-174,795 euros), es especialmente importante por "las circunstancias que rodearon" aquella función, dijo a EFE el consultor musical Richard Moores.

"Aquel concierto es muy icónico para los seguidores de Oasis porque, unos minutos antes de que la banda saliera al escenario, Liam Gallagher dijo que no quería hacerlo, así que Noel tuvo que actuar solo, con esa guitarra. Es muy especial", explicó.

La subasta incluye asimismo la chaqueta militar negra y dorada que Michael Jackson lució en varias apariciones públicas entre 1994 y 1996, con un precio máximo estimado de 360,000 libras (475,200 dólares; 419,508 euros).

Más objetos

Otros lotes destacados son unas gafas graduadas tintadas de John Lennon, con un valor máximo estimado de 200,000 libras (264,000 dólares; 233,060 euros), y un menú de primera clase de la aerolínea Pan Am firmado por los cuatro Beatles durante su primer vuelo a Estados Unidos, en 1964, cuyo precio se calcula en torno a las 80,000 libras (105,600 dólares; 93,224 euros).

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