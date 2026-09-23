República Dominicana celebra al poeta José Mármol, que renovó con asombro la poesía isleña

El reconocido poeta dominicano José Mármol, quién será la figura homenajeada en la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo que se inaugura este miércoles. ( EFE/EDDY VITTINI )

En una mecedora sobre las piernas de su madre empezó a brotar la vocación del reconocido poeta dominicano José Mármol, homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

La feria se inaugura este miércoles, donde se le reconoce, según afirmó a EFE el propio autor, una nueva concepción de la escritura, el poema y el ensayo.

"Más allá de reconocerse mi propia trayectoria, se reconoce el hecho de que esta nueva concepción de la escritura, del poema y el ensayo, que inauguramos en los años 80, tenía sentido, tenía asidero", indicó el escritor.

Mucho antes de que Mármol publicara 'El ojo del arúspice' (1984), su primera obra destacada, su madre lo dormía de niño mientras le recitaba poemas del cubano José Ángel Buesa y del mexicano Amado Nervo.

"Debo muchísimo a mi madre", reconoció Mármol acerca de su interés por la poesía. Sintió además desde niño curiosidad por la pintura y el dibujo, por lo que entró en la Escuela Formal de Bellas Artes de La Vega (centro), que cerró al poco tiempo por falta de recursos.

Empezó a comprar libros en la misma librería en la que adquiría los materiales de pintura.

De esta forma se empapó de los Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío, las Églogas de Garcilaso de la Vega, Don Juan Tenorio de José Zorrilla y los Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.

"En su juventud quiso darle un giro a la poesía "marcadamente social" prevaleciente en la República Dominicana de los años 60 al 70, estilo que aunque tenía "razones para ello", desde el punto de vista "estrictamente lingüístico se agotaba en sí mismo".

Mármol empezó a "hurgar en la relación entre la poesía y la filosofía, y entonces nació lo que denominó la "poética del pensar".

"La poesía es pensamiento. La poesía no es mera emoción", indicó el autor, quien ganó el Premio Casa de América de Poesía Americana (España, 2012) y el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana en 2013.

"El asombro constituye, está en Platón y está en otros grandes filósofos de la antigüedad, la base del pensamiento. Jorge Luis Borges define la poesía como ver con asombro donde los demás ven con costumbre. Y yo lo que quise fue introducir ese asombro".

Mármol reconoce que encontró "mucha resistencia, sobre todo, en los protagonistas de las corrientes poéticas establecidas", pero halló la compañía de jóvenes con los que se "armó de valor" para salir adelante.

"Así fue tomando cuerpo esa idea de que la poesía y el pensamiento son una misma expresión. En Miguel de Unamuno lo tenemos en aquel credo poético: 'piensa el sentimiento, siente el pensamiento'", cita Mármol, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/4e4e4663a4eb7b9b95645f09d2bfe86ad0ab17e1w-1e3c7400.jpg El poeta José Mármol posa durante una entrevista con EFE el 20 de septiembre de 2026. (EFE/EDDY VITTINI)

Homenaje en la Feria Internacional del Libro

Tras una trayectoria de varias décadas como ensayista y poeta, Mármol es el autor al que homenajea este año la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que se inaugura este miércoles y se desarrollará hasta el 4 de octubre.

Mármol valora que la literatura dominicana atraviesa un momento "muy saludable", tanto en poesía como en ensayo y novela, porque "cada vez más casas editoras importantes de España y de Latinoamérica están incluyendo en sus catálogos a autores dominicanos".

"Es un momento sumamente interesante en que nuestra literatura finalmente empieza a proyectarse y, por tanto, a expandir la dimensión de sus lectores".

En ese ámbito cree que el español es una de las lenguas que quizá "más cohesión refleja desde el punto de vista de celebrar encuentros internacionales sobre la propia lengua", como el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), o el trabajo del Instituto Cervantes para "ir tejiendo la lengua" y proyectándola en otros contextos "como el eslavo o el de la India".

"Creo que el sueño de Miguel de Cervantes poco a poco se va haciendo realidad para llevar el Quijote a todo el globo terráqueo", aseguró.

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