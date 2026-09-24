Tres rutas amplían a 52 los itinerarios culturales inaugurados por los Caminos de Santiago

El Camino de Santiago de Compostela es uno de los más recorridos por creyentes católicos y turistas en general. ( SHUTTERSTOCK )

Europa cuenta ya con 52 itinerarios culturales que atraviesan más de 60 países, tras incorporar tres nuevas rutas dedicadas al violinista Niccolò Paganini, a las tradiciones de canto comunitario del norte de Europa y al viaje del comerciante veneciano Pietro Querini en el siglo XV, informó este jueves el Consejo de Europa.

Los tres itinerarios fueron certificados durante el 15º Foro Consultivo sobre Itinerarios Culturales, celebrado esta semana en Ereván (Armenia), con la participación de cerca de 300 personas, señaló el Consejo de Europa, que tiene su sede en Estrasburgo (Francia), y recordó que el programa, creado en 1987, tuvo como primer itinerario los Caminos de Santiago de Compostela.

La Ruta Europea de Paganini recorre el legado del violinista y compositor genovés; el Itinerario del Patrimonio Cantado conecta tradiciones de canto de Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, mientras que la Via Querinissima sigue el viaje realizado en 1431 por Pietro Querini desde Creta hasta Brujas, pasando por las islas Lofoten tras naufragar frente a las costas noruegas.

Los itinerarios culturales son redes de lugares y organizaciones vinculados por un tema común y buscan promover el diálogo intercultural y el conocimiento del patrimonio europeo.

El Camino de Santiago, una ruta milenaria

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más antiguas y conocidas de Europa. Su destino es la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, donde, según la tradición cristiana, se encuentra la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Su desarrollo se remonta a la Edad Media y, durante siglos, ha atraído a peregrinos procedentes de distintos puntos del continente.

No existe un único Camino de Santiago, sino una red de itinerarios. El más transitado es el Camino Francés, que entra en España por los Pirineos y recorre cerca de 780 kilómetros desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, hasta Santiago. También destacan el Camino Portugués, el Camino del Norte, el Primitivo y la Vía de la Plata.

Las rutas atraviesan ciudades, pequeñas localidades y zonas rurales y reúnen un importante patrimonio histórico, religioso y cultural.

Aunque conserva su carácter religioso, en la actualidad el Camino también es recorrido por personas motivadas por razones culturales, deportivas o personales. Los peregrinos pueden hacerlo a pie, en bicicleta o por otros medios admitidos para obtener la Compostela, el certificado que acredita la peregrinación y que exige cumplir determinados requisitos y recorrer una distancia mínima hasta Santiago.