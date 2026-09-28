Antonio Banderas considera que en tiempos de la IA, "el teatro es un refugio para la verdad"

El actor y director Antonio Banderas en una imagen de archivo. ( CARLOS DIAZ / EFE )

Antonio Banderas considera que, en estos tiempos de la inteligencia artificial en los que no se sabe "sí lo que vemos es real", el teatro "es un refugio para la verdad", porque "hay una realidad objetiva, un grupo de personas frente a otro grupo de personas, y eso nunca cambiará".

El actor ha recibido este lunes un reconocimiento "Málaga, 60 años de vida compartida", en la categoría de proyección internacional, con motivo del aniversario de la fábrica de cervezas San Miguel en esta ciudad.

Durante su intervención, Banderas se ha referido a la película ´La Odisea´, que "probablemente sea premiada en los Oscar", para confesar que se siente como Ulises tras "salir de Málaga, dar muchas vueltas por el mundo, vivir casi tres décadas fuera" y, al volver, convertir a su ciudad en su "Ítaca personal".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/el-actor-antonio-banderas-interviene-durante-el-acto-en-el-que-ha-recibido-el-reconocimiento-malaga-f9b37091.jpg El actor Antonio Banderas interviene durante el acto en el que ha recibido el reconocimiento Málaga, sesenta años de vida compartida. (EFE/ JORGE ZAPATA)

Su vuelta a casa

"Volver ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida para depositar en mi tierra todo lo que había aprendido fuera de ella. Así nace el Teatro del Soho, del cruce de un evento curioso, porque la gente puede interpretar como malo mi ataque al corazón, pero fue bueno para mí", ha añadido.

Ese ataque al corazón le "abrió los ojos" como sí alguien le "pusiera unas gafas para ver una realidad" que tiene que ver con su tierra, según Banderas.

Para el actor, su ejemplo puede ser "muy importante pensando en la gente joven para que crean en ellos mismos".

"Si yo he conseguido romper barreras imposibles, cualquier persona de esta tierra puede hacerlo", ha subrayado