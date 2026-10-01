El Cervantes de Nueva York expone la pintura hecha "desde el corazón" de Esteban Vicente

La exposición "Esteban Vicente. El pintor de la realidad" recorre distintas etapas de la trayectoria del artista español. ( EFE )

El español Esteban Vicente (1903-2001) decía que pintaba "desde el corazón" y, pese a su dedicación al arte abstracto, mantenía un "sentido de la realidad" que desde hoy explora el Instituto Cervantes de Nueva York.

'Esteban Vicente. El pintor de la realidad' es el título de la nueva exposición del Cervantes, un recorrido por su trayectoria a través de obras realizadas entre 1940 y 1996 que estará abierto al público hasta el próximo enero.

En total, de las paredes cuelgan 18 piezas que ponen de manifiesto "la realidad sensible" en la que se basaban sus obras y que el pintor transformó en su propio lenguaje: la abstracción.

"Es un poco una paradoja, ¿no? Hablar de realidad cuando, en definitiva, lo que tenemos aquí son manchas. Pero él decía algo que lo resume: 'Yo pinto con el corazón, no con los ojos'. Él pintaba los sentimientos y las emociones que le hacían sentir lo que encontraba a su alrededor", explica a EFE Ana Doldán, directora artística del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en Segovia.

Doldán, una de las curadoras de la muestra, resalta el rechazo del pintor "por lo artificioso", y apunta que, "si algo caracteriza la personalidad española o la tradición pictórica de España es el sentido de la realidad".

Obras destacadas

Bajo esta premisa, se seleccionaron obras que encarnaran la "traducción de la realidad al espacio pictórico" pero que, a la vez, "transmitieran el peso de las grandes tradiciones españolas de la pintura", indica a EFE Eren Johnson, también curadora de la exposición.

La muestra tiene dos "vertientes": la europea, en la que se han expuesto 33 obras del museo dedicado al artista en ciudades como Roma o Varsovia, y la que se expone hoy en Nueva York, con una selección de obras más pequeña cedida por la Fundación Harriet y Esteban Vicente.

Vida y legado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/a0f58feac059bdd55cabafc28d49003ad3b4dfaew-6ae6d673.jpg La vicepresidenta de la Fundación Harriet & Esteban Vicente Foundation, Jennifer Stein, habla previo al inicio de la exposición 'Esteban Vicente: El pintor de la realidad' del pintor español Esteban Vicente en el Instituto Cervantes este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/3510b8d8dd18c7b4c2134f00a6d2e3c7937b5271w-eeefba22.jpg El artista español Esteban Vicente desarrolló su lenguaje abstracto a partir de las emociones y de su percepción de la realidad. (EFE) ‹ >

Oriundo de Turégano (Segovia) y defensor de la Segunda República española, el pintor se mudó a Estados Unidos al estallar la Guerra Civil, y acabó viviendo en el estado de Nueva York hasta que murió en el año 2001.

Allí se convirtió en el primer español en formar parte de la Escuela de Nueva York, un movimiento artístico con nombres conocidos como Jackson Pollock o Mark Rothko y que estaba enfocado principalmente en el arte abstracto.

Después de Esteban Vicente, el granadino José Guerrero también se integró en esta escuela, y ambos se convirtieron en los dos únicos españoles del movimiento.

Doldán asegura que "le costó mucho introducirse en este lenguaje, y lo hace de hecho a través del cubismo", un estilo que se ve reflejado en una de las obras que dan la bienvenida al público: un óleo sobre lienzo de tonalidades azules.

Esta pieza, hecha en los años 40 y que tiene como nombre 'Untitled', supone una de sus primeras incursiones en la abstracción, explica Johnson.

"A principios de los años 30 y 40 se centró más en los paisajes y los retratos, y necesitó desarrollar su estilo y explorar la abstracción para llegar al expresionismo abstracto y maduro por el que se le conoce en sus obras posteriores", señala la experta.

"Un pintor de pintores"

Johnson, apasionada del arte de Esteban Vicente, subraya que el artista es "un pintor de pintores" más reconocido en España, pero espera que la exposición dé a conocer sus obras al público neoyorquino.

"Es muy importante, además, que la muestra esté en el Cervantes, porque pone de relieve su cultura de origen y la importancia de las tradiciones españolas en su cultura", destaca.

También forman parte de la exposición obras clave del artista como 'Alison Series: Landscape Yellow' y varios collages que parten de propuestas cubistas, según Doldán, además de objetos personales como una pequeña pintura dedicada a su esposa, Harriet Vicente, o fotografías de ambos su casa en Bridgehampton (Long Island).