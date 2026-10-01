El canal argentino Luzu TV se une a Disney en una serie a partir de su programa en YouTube

Estreno de la serie "Somos así" de Luzu TV y Disney ( EFE )

"Para Luzu TV, darse la mano con Disney es dársela con el número uno de contar historias en la historia del mundo", celebró Nico Occhiato, el fundador del canal de televisión argentino en YouTube, lanzará una serie de ficción de la mano de Disney.

"Estamos muy felices con esta nueva forma de contar historias, junto a los que mejor cuentan todas las historias con las que nos criamos todos, Disney", aseguró Occhiato este jueves en un coloquio con Daniel Burman, responsable de contenidos originales Disney+ de Latinoamérica, en el marco del festival Iberseries & Platino Industria, un encuentro que reúne esta semana a más de 2.500 profesionales en Madrid.

Occiato debutará como actor en esta nueva serie que se estrenará en noviembre en Disney+ Latinoamérica.

La serie Somos así

Luzu TV y Disney+ se unieron para crear esta serie de ficción de ocho capítulos que nació del programa de 'streaming' llamado Nadie dice nada, emitido en YouTube, y que protagonizará el mismo equipo televisivo.

El proyecto fue creado por los argentinos Santiago Talledo y Diego Vago, y fue bautizado como 'Somos así'.

El elenco estará formado, entre otros, por Flor Jazmín Peña, Momi Giordina, Martín Garabal y el propio Talledo, que se unirán en una ficción que narra con comicidad la vida de un grupo de cinco amigos, pero que también "pretende emocionar", explicó Talledo.

De hecho, debido a el éxito que esperan, el fundador de Luzu TV desveló que junto a la productora, Pampa Films, están planeando una nueva alianza, "el nacimiento de una nueva productora".

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Sinergia entre Luzu TV y Disney

Daniel Burman resaltó que Somos así es un "juego de dos miradas que no son contradictorias", en referencia a las diferencias entre Disney+ y Luzu TV, "sino que tienen que convivir".

Reconoció que la creación de la serie fue "un proceso complejo, donde la sinergia y también la comunicación entre estos dos mundos fue muy importante".

Burman aseguró que quien no haya visto nunca Luzu y "no sepa del fenómeno", podrá comprender a la perfección esta serie, ya que tiene una temática "muy actual y con mucha resonancia": "el mundo es un lugar muy agresivo para la gente, lo que entonces te pasaba a los 15 años, ahora te pasa hasta los 40".

Lo que seis años comenzó como un programa en YouTube conducido por el mismo Occhiato , en noviembre se convertirá en una serie de ficción, donde el desafío para ellos era ver "si la química que tenían en la mesa (del plató) se podía trasladar" a una ficción, puntualizó Talledo.

conducido por el mismo , en se convertirá en una serie de ficción, donde el desafío para ellos era ver "si la química que tenían en la mesa (del plató) se podía trasladar" a una ficción, puntualizó Talledo. "Para mí, sucedió", confirmó el guionista, y agregó que eso es "lo más hermoso; que se transmite la amistad, la ternura, el compañerismo, la diversión" de los compañeros.