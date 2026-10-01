Amazon MGM Studios anuncia la tercera temporada de "Nadie nos va a extrañar"

Nadie nos va a extrañar regresa con una tercera temporada, confirma Camila Misas en el festival Iberseries ( AMAZON PRIME )

La serie mexicana Nadie nos va a extrañar tendrá una tercera entrega tras "el éxito rotundo de la temporada dos", anunció este jueves la directora de International Originals Mexico de Amazon MGM Studios, Camila Misas, en el marco del festival Iberseries & Platino Studios.

"Queremos anunciar que después del rotundo éxito de la temporada dos de Nadie nos va a extrañar, viene la tercera temporada", dijo Misas al final del coloquio 'Nuevas voces, grandes historias: La apuesta de Amazon MGM Studios por el talento que viene', en la cuarta jornada del certamen iberoamericano.

La directora se refirió a esta serie, una comedia dramática mexicana que comenzó en 2024, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, como un proyecto "que tiene nuevos talentos, tanto en la dirección como delante de las cámaras" y no ofreció detalles de cuándo se estrenará.

Participantes del coloquio

Este anuncio estuvo precedido de una charla que reunió a profesionales de la industria de las series de ficción que han estrenado recientemente proyectos con un común denominador, la elección de nuevos talentos para trabajar tanto delante como detrás de las cámaras.

Entre los participantes estaban la directora argentina Daniela Goggi, cuya última película, 'Barredo', se estrenó en agosto de este año en Amazon Prime, y el mexicano Sebastián Sariñana, creador de 'Prefiero la muerte', una ficción que se estrenará este viernes en la misma plataforma.

El productor español Alberto Félez, de Atípica Films, también participó en el coloquio, que fue moderado por Misas junto a María Contreras, directora películas y series españolas de Prime Video & Amazon MGM Studios.