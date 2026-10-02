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Semana Billboard Música Latina
Semana Billboard Música Latina

Becky G se une a la Semana Billboard de la Música Latina en Miami

El evento se llevará a cabo en el Faena Forum de Miami Beach

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    Becky G se une a la Semana Billboard de la Música Latina en Miami
    La cantante Becky G, quien se unirá a la Semana Billboard de la Música Latina que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en Miami Beach. (CDIDA POR JEREMY SOMA/EFE)

    La cantante Becky G se unirá a la Semana Billboard de la Música Latina que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en Miami Beach (Estados Unidos), donde encabezará una sesión de preguntas y respuestas que permitirá de cerca su trayectoria, informó este viernes la organización.

    "Desde que irrumpió en la escena musical a mediados de la década de 2010, Becky G se ha consolidado como una de las voces más representativas del pop latino, conquistando a una audiencia global a través de distintos idiomas, géneros y culturas", destacó en un comunicado la organización.

    La autora de temas como Shower o Sin Pijama se suma así a una larga lista de artistas de primera línea que acudirán a la Semana Billboard de la Música Latina, entre ellos Pitbull, Lola Índigo o Kany García.

    "Más allá de la música, Becky ha expandido su influencia a la moda, el cine y la cultura. Ha colaborado con destacados diseñadores internacionales, se ha presentado en Coachella y ha participado como actriz en producciones como 'Power Rangers', 'Empire' y 'Blue Beetle' de DC", agregó el comunicado.

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    Detalles del evento

    También resaltó su compromiso "con la representación y las comunidades (...) tanto dentro como fuera del escenario", en especial tras el lanzamiento en agosto del tema Mi gran amor, en el que rindió junto a Carlos Santana un homenaje a los migrantes en medio de las crecientes deportaciones en Estados Unidos.

    Artistas destacados

    La Semana Billboard de la Música Latina está considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach.

    El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

    El encuentro del año anterior celebró 12 años consecutivos de crecimiento de la música latina, que ahora es el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos, al reunir a artistas como Daddy Yankee, Pablo Alborán, Carín León, Aitana y Laura Pausini.

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