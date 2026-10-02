Eddie Murphy protagoniza nueva serie de televisión "The Chairman"
Su participación marca el regreso a la televisión, donde brilló en Saturday Night Live durante los años 80
El actor y comediante estadounidense Eddie Murphy debutará en una serie de televisión y será el protagonista de "The Chairman", un drama creada por Matthew Weiner, a quien también se debe la célebre "Mad Men".
Según informa The Hollywood Reporter (THR), el actor, nominado al Óscar y ganador del Emmy, trabajará para 101 Studios y Universal Television, una división de Universal Studios Group, en este nuevo proyecto.
Aunque aún no se han anunciado detalles de la trama, "The Chairman" dará a Murphy el primer papel protagonista fijo en un programa de televisión desde su paso por *Saturday Night Live* (NBC), espacio que lanzó su carrera en el mundo de la comedia.
Trayectoria de Eddie Murphy
- El humorista formó parte del elenco de esta popular emisión en EE.UU. de "sketches" cómicos durante cuatro temporadas, entre 1980 y 1984.
- Posteriormente, Murphy ha protagonizado con éxito de taquilla decenas de películas, entre ellas la saga "Beverly Hills Cop" ("Superdetective en Hollywood"), "The Nutty Professor" (1996) ("El profesor chiflado") o "Doctor Dolittle" (1998).
- En 2007, fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto por su papel en "Dreamgirls".
- En cuanto a Weiner, ganador de nueve premios Emmy, anteriormente fue el creador de "Mad Men", serie que se emitió durante siete temporadas entre 2007 y 2015. También trabajó como guionista y productor ejecutivo en "Los Soprano".