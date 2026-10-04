Elijah Wood y Sean Astin recuerdan su paso por "El Señor de los anillos"

Los actores Elijah Wood y Sean Astin, quienes interpretaron a Frodo y Sam en la trilogía "El Señor de los Anillos", participan este domingo en la San Diego Comic-Con Málaga, España, donde compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre el impacto de las películas en sus vidas. ( EFE )

Los actores Elijah Wood y Sean Astin, famosos por sus papeles de Frodo y Sam en The Lord of the Rings (El Señor de los anillos), llevaron este domingo un poco de aquella Comarca de la Tierra Media a la San Diego Comic-Con Málaga, donde conversaron sobre qué supuso para ellos la histórica trilogía: "Nuestra vida fue definida por esta película".

En un auditorio principal abarrotado para la ocasión con 3,000 seguidores que habían esperado durante horas, al final con lluvia, los actores pusieron el broche de oro a la segunda edición de esta convención en la ciudad de Málaga (sur de España).

Wood subrayó que eran "unos críos" cuando se rodó la película y recordó la sensación que tuvo cuando volvieron a casa tras mucho tiempo en Nueva Zelanda dentro de aquella Tierra Media imaginaria: "Habías perdido la referencia y te preguntabas ¿Esta vida qué es?".

"Fue muy difícil. Fue raro porque nuestras vidas fueron definidas por esta película y por el rodaje", añadió Wood, quien aseguró que no era fácil contar su experiencia en la grabación "como les ocurre a los astronautas, que ya no saben andar sobre la tierra".

Impacto en seguidores

Destacó la parte "fantástica" de haber participado en la trilogía, que es conocer cómo ha impactado en las vidas de los seguidores, algo que aseguró que se refleja en ellos.

"Estas películas ha tenido han tenido un impacto inmenso en todos vosotros y esto lo recibimos; para nosotros es un intercambio maravilloso", les dijo a los fans.

Frodo y Sam han entrado "en el imaginario colectivo" y, más de dos décadas después, siguen "conectando" con las personas de forma "increíble", recalcó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/ba8fe38de272e9f1a65aba59b6f08a7545df9aeaw-4a13dda0.jpg Los actores estadounidense Jake Busey (i), Michael Ironside (2i), Denise Richards (c), Dina Meyer (2d) y Casper Van Dien (d) participan en la conferencia 'Starship Troopers: ¿Desea saber más?' celebrada este domingo durante la última jornada de la 2ª edición de la San Diego Comic-Con de Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. EFE/ Jorge Zapata (EFE/ JORGE ZAPATA)

Por su parte, Astin dijo que todo el cariño que reciben es "un regalo" y "todo el mundo quiere que esto continúe", porque quienes hicieron las películas quieren sentir "que lo que hicieron es real y forman parte de eso".

Situó a Sam, su personaje, como "un tótem, una idea, un símbolo", ya que cree que todos tendrían que ser como él. "Bueno, también Frodo es buena persona", añadió ante las risas generalizadas.

Remarcó el trabajo de Wood, que lo hacía todo "tan suave" y se sentía "tan cómodo rodando que parecía que lo hacía sin ningún esfuerzo".

Los dos actores, que agradecieron al público el cariño que están recibiendo en todas las convenciones a las que asisten con motivo de los 25 años de la película, han arrastrado a centenares de seguidores durante los dos días que han estado en la San Diego Cómic-Con Málaga, con largas colas para las fotos y firmas.