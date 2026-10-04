Fundación Iván Tovar presenta en Nueva York catálogo que reivindica su legado artístico

De izquierda a derecha, Christian Viveros-Fauné, Olga Alba, Daniela Tovar, María Castillo y Hunter Braithwaite. ( CEDIDA POR LA FUNDACIÓN IVÁN TOVAR )

La Fundación Iván Tovar, presidida por Daniela Tovar Castillo y con el mecenazgo de Héctor José Rizek Sued, presentó en Nueva York Iván Tovar: Le Retour, publicación editada por Turner que acompaña la muestra homónima como evento colateral oficial de la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia.

El encuentro tuvo lugar el martes 22 de septiembre en El Museo del Barrio en un contexto marcado por una intensa temporada de ferias y actividades vinculadas al arte contemporáneo, entre ellas SPRING/BREAK Art Show, Independent 20th Century y The Armory Show que en esta edición puso atención especial dentro de su programación curatorial al arte del Caribe y sus diásporas. Este contexto favoreció la circulación y el diálogo en torno a la obra de Iván Tovar.

Hunter Braithwaite, responsable de las relaciones públicas, introdujo el panel en el que intervinieron Daniela Tovar Castillo, presidenta de la Fundación Iván Tovar, y Christian Viveros-Fauné, curador de la exposición «Iván Tovar: Le Retour».

Viveros-Fauné sostuvo que la muestra «resitúa la trayectoria transatlántica del artista Iván Tovar —los años de formación que pasó en la República Dominicana, sus dos décadas trabajando en París y su posterior regreso a casa— como un elemento central en la historia mundial del surrealismo.

Para Daniela Tovar Castillo, hija del artista, ""Iván Tovar: Le Retour" representa la confirmación del retorno de la obra de su padre a la Bienal de Venecia en la que participó en 1972, y es también el reencuentro de su universo creativo con una escena artística que reconoce la singularidad y la fuerza de su legado".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/ivan-tovar-museo-del-barrio-165-1-c0cb620d.jpg Daniela Tovar Castillo, Christian Viveros-Fauné y Hunter Braithwaite durante la presentación en Nueva York del catálogo Iván Tovar: Le Retour. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN TOVAR)

Del acto

Al evento asistieron miembros de la Fundación, entre ellos María Castillo y Yuri Ruiz Villalona, junto a curadores, críticos, directores de instituciones culturales, representantes de medios especializados y artistas dominicanos residentes en la ciudad.

Figuraron como invitados Patrick Charpenel, director de El Museo del Barrio; Klaudio Rodríguez, director ejecutivo del Museum of Fine Arts de St. Petersburg, Florida; Eileen Jeng Lynch, directora de programas curatoriales del Bronx Museum; Haydée Kuret de Rainieri, cofundadora del Centro Cultural Rainieri, y Sara Hermann, curadora en jefe del Centro León, así como los editores de The Paris Review y ARTnews.

Bajo la gestión cultural de Olga Alba y con la edición de Omar-Pascual Castillo, el libro prolonga la experiencia expositiva y contribuye a situar la trayectoria del artista en un marco de investigación y reflexión crítica con ensayos de Christian Viveros-Fauné; del escritor y curador Iván de la Nuez, exdirector del Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, y de Suset Sánchez Sánchez, conservadora de la Colección de Arte Latinoamericano del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. A estos textos se suman la biografía del artista escrita por la historiadora y crítica de arte Lilian Carrasco, resultado de varios años de investigación, y el trabajo de catalogación de Simona Cappelli.

En conjunto, estas miradas contribuyen a construir un archivo crítico alrededor de una obra cuya trayectoria exige un análisis sostenido y una presencia permanente en la historia del arte dominicano y del surrealismo internacional.

La edición bilingüe, en español e inglés, cuenta con traducciones de Colleen Terry y Cristina Lizarbe y la coordinación editorial de Laura Estévez. La producción corrió a cargo de Enol Álvarez, el diseño de MKL, la impresión de Anzos y la encuadernación de Méndez.

El volumen de 128 páginas, encuadernado en tela, estará disponible en tiendas de museos de todo el mundo a partir de enero de 2027 y ya puede reservarse a través de la página web de la editorial Turner.

La muestra de Venecia, con la museografía espacial a cargo del arquitecto Raúl Morilla y la museografía gráfica de Olga Valdez, reúne dieciocho pinturas y tres esculturas, desde "El ojo" (1960) hasta "Le Remord" (2012), en el Ex Istituto Idrografico – Museo Storico Navale, frente al Arsenale.

Las obras reproducidas en el libro proceden de las colecciones de la Familia Rizek Guerrero, la Familia Tovar Castillo, la Familia Rudman, Juan Manuel Portela Bisonó, la Familia Rizek Shad, José Antonio Acebal Rizek, la Familia Selman Rizek y José Luis Abraham .

. El proyecto ha contado con el apoyo de Kahkow, Banreservas, Banco Popular Dominicano, Grupo Puntacana , Brugal, Grupo SID, el Ministerio de Turismo, y con la colaboración de la Embajada de la República Dominicana en Italia.

con el apoyo de Kahkow, Banreservas, Banco Popular Dominicano, , Brugal, Grupo SID, el Ministerio de Turismo, y con la colaboración de la Embajada de la República Dominicana en Italia. La Fundación Iván Tovar agradece el apoyo de Giselle Infante, Rafael Lantigua Ciriaco, Joaquín Taveras, Walter Otero, Laura González, Natividad Brito, Johanny Haché, Sofía Contreras Alba, Mariana Vargas, Ericka Muñoz, Laura Santana, María Isabel Reinoso, Marianna Rollero, Vicente Ramírez y José Nova, quienes han acompañado esta iniciativa.

De interés

Iván Tovar (San Francisco de Macorís, 1942 – Santo Domingo, 2020). Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. En 1963 se estableció en París, donde el crítico de arte francés José Pierre lo reconoció como un "surrealista universal".

Participó en las Bienales de París de 1963, 1965 y 1967 y en la 36.ª Bienal de Venecia, en 1972. Tras regresar a la República Dominicana en 1979, presentó cuatro individuales en la Galería de Arte Moderno de Santo Domingo entre 1980 y 1987.

En 1999 fue el único dominicano incluido en «Surrealism: Two Private Eyes», en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York. Recibió el Premio Nacional de Artes Visuales en 2018, y su obra ha sido objeto de retrospectivas en el Museo Fundación Eugenio Granell de Santiago de Compostela (2014) y en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo (2023).

La Fundación Iván Tovar, creada en 2021, preserva, investiga y difunde el legado del artista como parte del patrimonio cultural dominicano y del surrealismo internacional.