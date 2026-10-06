El telepredicador Jim Bakker fallece tras una carrera marcada por escándalos

El telepredicador estadounidense Jim Bakker, quien construyó un imperio televisivo junto a su primera esposa, Tammy Faye, murió a los 86 años. ( INSTAGRAM DE LORI GRAHAM BAKKER )

El controvertido telepredicador estadounidense Jim Bakker, que cayó en desgracia por un escándalo sexual y posteriormente fue condenado a prisión por desviar fondos de feligreses para su uso personal, ha muerto a los 86 años, informó este martes su mujer, Lori Bakker.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la viuda anunció que Bakker, a quien calificó de "pionero de la televisión cristiana", falleció el pasado lunes tras "entregar su vida a predicar el Evangelio de Jesucristo" durante 66 años.

Junto a su primera mujer, Tammy Faye -que inspiró un reciente 'biopic' protagonizado por Jessica Chastain que le dio el Óscar a la mejor actriz-, Bakker creó un imperio en los años 1970 y 80 gracias a su canal televangelista PTL ("Praise The Lord").

La cadena PTL, fundada en 1974 y que trasmitía programas como El show de Jim y Tammy o "La Fiesta de Tammy Faye", llegó a contar con 13 millones de espectadores en los años 80.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/baker-3e08a8bf.jpg Jim Bakker fue condenado en 1989 a 45 años de prisión por fraude a seguidores de PTL y malversación de fondos. (ARCHIVO/AP)

Controversias en su carrera

Millones de personas siguieron las enseñanzas de los Bakker en las que predicaban el denominado como 'evangelio de la prosperidad', que aunaba crecimiento espiritual con enriquecimiento material.

La pareja abrió un parque temático en el estado de Carolina del Sur, Heritage USA, que llegó a atraer a unos seis millones de visitantes anuales, convirtiéndose en la tercera atracción más exitosa del país, tras Disney World y Disneyland.

Sin embargo, la fortuna de los Bakker comenzó a torcerse en 1987 tras revelarse que Jim había mantenido una relación amorosa siete años antes con una secretaria, que aseguró haber sido violada y a la cual pagó 265,000 dólares por guardar silencio sobre lo sucedido.

En 1989, Bakker fue condenado a 45 años de prisión por defraudar a los feligreses seguidores de PTL 158 millones de dólares mediante promesas de vacaciones indefinidas en Heritage USA, y por malversar 3,7 millones de dólares de los fondos del canal para financiar su tren de vida.

Regreso a la televangelización

Tras cinco años en la cárcel, fue puesto en libertad en 1994 , ya divorciado de Tammy . En 1996, en un libro de memorias, confesó que en prisión llegó a la conclusión de que Jesús "no tenía nada bueno que decir sobre el dinero".

en la cárcel, fue puesto en libertad en , ya divorciado de . En 1996, en un libro de memorias, confesó que en prisión llegó a la conclusión de que "no tenía nada bueno que decir sobre el dinero". En 2003 regresó a la telepredicación con un espacio difundido por canales evangelistas, desde donde ofreció mensajes apocalípticos y vendió productos supuestamente curativos contra la covid-19.