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La Academia de Televisión anuncia que los Premios Emmy se transmitirán en Prime Video

Con esta decisión, se unen a otras galas que han optado por plataformas de streaming, como los Óscar y los Actor Awards

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    La Academia de Televisión anuncia que los Premios Emmy se transmitirán en Prime Video
    Los Premios Emmy de televisión se mudarán a Prime Video a partir de 2027.
    (EFE)

    Los Premios Emmy dejarán de emitirse en la televisión tradicional y se transmitirán en exclusiva por la plataforma de streaming Prime Video a partir de septiembre de 2027, informó la Academia de la Televisión este martes en un comunicado.

    El acuerdo, de seis años de duración y calificado de histórico, convierte a Prime Video en la sede mundial exclusiva de los premios. La medida pone fin al sistema de rotación que durante décadas repartió la ceremonia entre las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC.

    "Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia, accesible a audiencias de todo el mundo", escribió la institución.

    RELACIONADAS

    Cambios en transmisiones

    • Pese a que la ceremonia se transmitirá en la plataforma de streaming, la Academia de la Televisión destacó que no será de pago y que la ceremonia "se podrá ver gratis para el público de todo el mundo".
    • Con esta decisión, los Emmy se suman a otras galas que han decidido abandonar la televisión convencional.
    • El año pasado, los Óscar anunciaron que dejarán de emitirse en ABC para pasar a YouTube a partir de 2029, y los Actor Awards, antes conocidos como los premios del Sindicato de Actores (SAG), se transmiten por Netflix desde 2024.
    • "La televisión nunca ha sido tan global, y los Emmy deberían ser una celebración que todo el mundo pueda compartir", declaró Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión.
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