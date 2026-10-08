FIL Guadalajara celebra 40 años con Salman Rushdie y Gioconda Belli y homenaje especial a Juan Rulfo

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie y la escritora nicaragüense Gioconda Belli, dos destacadas figuras de la literatura contemporánea. ( EFE )

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la mayor del mundo en español, celebrará su edición 40 con invitados como el escritor británico de origen indio Salman Rushdie y la nicaragüense Gioconda Belli, y con un homenaje a Juan Rulfo que abre una nueva etapa en la relación de la feria con la familia del autor mexicano.

La feria más importante de habla hispana cumplirá cuatro décadas con una "edición histórica" que celebra a quienes crecieron con ella con un denominador común: los libros, dijo en una rueda de prensa su presidente Trinidad Padilla López.

"Es toda una comunidad de lectores de todas las edades que no viene a la FIL a recibir respuestas rápidas ni soluciones de paso, sino a mirarse a los ojos, a conversar con calma, y a encontrar en las páginas de un libro, un refugio para entender el mundo y para entenderse a sí mismos", aseguró.

Con Italia como país invitado, la FIL tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre con unas 3,000 actividades que aglutinarán a 900 escritores de 41 países representantes de 18 lenguas.

Los organizadores esperan unos 950,000 asistentes que acudirán a las 650 presentaciones de libros, así como conversatorios, conferencias y paneles en torno a la literatura y el placer de leer, además de obras de teatro, ciclo de cine y exposiciones de artes plásticas, reveló la directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut.

Homenaje a Juan Rulfo

También destacó el homenaje que la feria hará a Juan Rulfo (1917-1986) con una mesa de diálogo en la que participarán sus familiares, así como un pabellón inmersivo que ofrecerá al público un paseo museográfico y audiovisual por el imaginario rulfiano al reproducir la hacienda escenario del libro ´Pedro Páramo´.

"Quienes vienen a participar en este homenaje son Juan Carlos y Juan Pablo Rulfo. Efectivamente es una nueva etapa de las relaciones (con ellos)", afirmó Schulz a EFE. Por las declaraciones del escritor Tomás Segovia en torno al talento de Rulfo, al recibir el premio en 2005, la familia pidió retirar el nombre del escritor al galardón que hasta entonces era otorgado por la feria y que se transformó en el actual Premio FIL.

Actividades diversas

La poeta y narradora nicaragüense Gioconda Belli recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y sostendrá diversas actividades con su público, también el dramaturgo italiano Alessandro Barico inaugurará el salón literario Carlos Fuentes y recibirá una medalla conmemorativa.

recibirá el y sostendrá diversas actividades con su público, también el dramaturgo italiano inaugurará el salón literario y recibirá una medalla conmemorativa. Entre las invitadas e invitados destacan Salman Rushdie , Claudia Piñero , Eduardo Sacheri , Fernanda Trías , Chi Ta-wei , María Fernanda Ampuero , Luis García Montero , Jorge Volpi y Alma Delia Murillo .

, , , , , , , y . La cantante mexicana Julieta Venegas presentará su libro y cerrará la edición 40 de la feria con un concierto el 6 de diciembre, uniéndose a las actividades musicales de Italia.

Italia como país invitado

Por segunda ocasión, Italia tendrá un espacio en la FIL para mostrar su cultura como país invitado, en el marco del 150 aniversario de relaciones diplomáticas con México, aseguró Alessandro Modiano, embajador de Italia en México.

"Representa un hito en el camino del fortalecimiento de las relaciones entre Italia y México en todos los niveles, un camino que venimos recorriendo desde hace unos años", señaló.

Filippo La Rosa, director central para la promoción de la cultura y la lengua italiana, afirmó que su país estará en la FIL con 120 actividades y 58 escritoras y escritores de diversas edades, géneros y trayectorias, así como editoriales que acercarán los libros producidos en ese país.

"Lo que quisimos hacer era una propuesta que llevará inclusividad, que permitiera leer la pluralidad de voces que hoy en día la literatura italiana nos brinda", explicó. La FIL albergará, además, a 2,800 sellos editoriales de 60 países distribuidos en 43.000 metros cuadrados de espacio.