Bad Bunny y Luis Fonsi lideran la lista de las mejores canciones latinas de Billboard

Bad Bunny y Luis Fonsi lideran la lista Hot Latin Songs de Billboard en su 40 aniversario. ( EFE )

Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y Luis Fonsi encabezan con cinco canciones la lista Greatest of All Time Hot Latin Songs de Billboard, publicada con motivo del 40 aniversario de la clasificación que reconoce los temas latinos de mayor éxito en la historia de la revista especializada.

El listado también destaca la presencia de Romeo Santos, quien logró posicionar la bachata entre los diez mayores éxitos latinos de todos los tiempos con "Propuesta Indecente", una de las canciones más representativas de su carrera como solista.

De las cinco canciones que suman Bad Bunny y Fonsi, el intérprete de música urbana tiene tres: "DTMF", "DÁKITI", junto a Jhay Cortez, y "Me Porto Bonito", con Chencho Corleone.

Por su parte, Luis Fonsi figura con dos temas: "Despacito", junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, que ocupa el primer lugar, y "No me doy por vencido".

La clasificación se completa con "A Puro Dolor", de Son by Four; "Si Tú Supieras", de Alejandro Fernández; "RITMO (Bad Boys for Life)", de Black Eyed Peas y J Balvin, y "El Perdón", de Nicky Jam y Enrique Iglesias.

Romeo Santos coloca la bachata entre los grandes éxitos latinos

La inclusión de "Propuesta Indecente" en la clasificación histórica de Billboard representa un reconocimiento a la proyección internacional de la bachata, género de origen dominicano que ha conquistado mercados musicales más allá del Caribe.

Con esta canción, Romeo Santos figura junto a algunos de los artistas más influyentes de la música latina de las últimas cuatro décadas.

El tema forma parte del repertorio que consolidó su trayectoria como solista después de su etapa como vocalista principal del grupo Aventura.

La presencia de "Propuesta Indecente" entre los diez temas más destacados de la historia de Hot Latin Songs también refleja la capacidad de la bachata para competir comercialmente con géneros como el reguetón, el pop latino y las baladas románticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/romeo-santos-crea-la-fundacion-los-santos-por-los-ninos-con-autismo-fedb6ad7.jpg Romeo Santos figura junto a algunos de los artistas más influyentes de la música latina de las últimas cuatro décadas. (ARCHIVO/EFE)

"Despacito" mantiene su liderazgo histórico

La revista Billboard destacó el impacto de "Despacito", canción lanzada en enero de 2017 que se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de la música latina.

Sobre su desempeño, la publicación señaló que el tema "alcanzó las cimas históricas de las listas de éxitos de una manera inesperada".

"Lanzado en enero de 2017 por Luis Fonsi y Daddy Yankee, este éxito mundial continúa siendo el número uno en la lista Greatest of All Time Hot Latin Songs", destacó Billboard.

La canción permaneció durante 56 semanas en la primera posición de la clasificación semanal, desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, y acumuló un total de 110 semanas en el listado.

Ese desempeño constituye uno de los registros más importantes en la historia de Hot Latin Songs y explica su posición privilegiada en la clasificación conmemorativa.

Bad Bunny encabeza la clasificación de artistas

Además de colocar tres canciones entre las diez más destacadas de todos los tiempos, Bad Bunny ocupa el primer lugar de Greatest of All Time Hot Latin Songs Artists, la clasificación dedicada a los intérpretes de mayor desempeño histórico.

Billboard considera que esta posición refleja "una carrera llena de hitos".

El artista puertorriqueño acumula 191 entradas en Hot Latin Songs, un récord que comenzó a construir en 2016 con "Tú No Vive Así", junto a Mambo Kingz, DJ Luian y Arcángel.

Desde entonces, el intérprete ha establecido numerosas marcas en la clasificación semanal, que toma en cuenta las reproducciones en plataformas digitales, la difusión radial y las ventas de canciones.

Su presencia en el listado histórico refleja el alcance comercial de su repertorio y su protagonismo dentro de la música latina contemporánea.

Billboard celebra cuatro décadas de música latina

Las clasificaciones conmemorativas se elaboraron a partir del desempeño semanal de las canciones y los artistas en Hot Latin Songs, desde su creación el 4 de octubre de 1986 hasta el 26 de septiembre de 2026.

Para determinar las posiciones, Billboard utilizó un sistema de puntos inverso, mediante el cual las semanas en el primer lugar reciben la mayor puntuación, mientras que las posiciones inferiores obtienen valores proporcionalmente menores.

La revista también explicó que las distintas épocas fueron ponderadas de manera diferente para compensar los cambios metodológicos y las variaciones en la rotación de canciones a lo largo de las cuatro décadas.

En el caso de los artistas, la clasificación combina el desempeño de todas sus canciones que han ingresado al listado.

De esta manera, Billboard reconoce tanto los éxitos individuales que marcaron generaciones como las trayectorias de los intérpretes que han mantenido mayor presencia en la música latina durante los últimos 40 años.