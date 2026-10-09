Britney Spears lanza 'She'll Never Be Me' para celebrar los 25 años de su álbum 'Britney'

Britney Spears lanzó este viernes 'She'll Never Be Me', una canción inédita grabada originalmente para su tercer álbum, 'Britney', de 2001, y con la que celebra el aniversario veinticinco del álbum.

El tema es uno de los cinco que la Princesa del Pop lanzará por primera vez en la reedición de lujo de 'Britney', que tiene programada su salida a venta el 6 de noviembre, según informó este viernes la revista People.

El resto de temas son: 'Am I a Sinner', 'When I Say So' y 'My Big Secret' y la grabación de estudio de 'Right Now (Taste The Victory)', de un anuncio de Pepsi en 2002.

Trayectoria y contexto

Spears escribió la canción 'She'll Never Be Me' con Bradley Daymond, Alex Greggs y su entonces novio, Justin Timberlake, y fue producida por Riprock 'n' Alex G.

Lanzado en 2001, Britney muestra una faceta más madura y atrevida de la cantante, que ya se había consolidado como estrella mundial con sus dos primeros álbumes, '...Baby One More Time' (1999) y 'Oops!... I Did It Again' (2000).

El disco incluía temas como 'I'm a Slave 4 U', que ese mismo año protagonizó una de las actuaciones más recordadas de la historia del pop, en los MTV VMAs, cuando la cantante bailó con una pitón sobre los hombros.

De esa producción también se destacaron sencillos como 'Overprotected' o 'I'm Not a Girl, Not Yet a Woman'.

'She'll Never Be Me' es la primera canción nueva que Spears ha lanzado desde 'Mind Your Business' en 2023 junto a will.i.am., y antes de eso colaboró con Elton John en el tema 'Hold Me Closer', lanzada en 2022.

Mientras que el más reciente álbum de estudio de Spears, 'Glory', vio la luz en 2016.

La cantante ha dicho en varias ocasiones -en redes sociales- que no planea volver a la industria musical y ha justificado este alejamiento como consecuencia de los años que pasó bajo la tutela legal de su padre.