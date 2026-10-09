Netflix prepara nuevos recortes de personal en medio de la presión de sus inversionistas

Netflix enfrenta nuevos desafíos en el mercado del entretenimiento digital, mientras busca impulsar su crecimiento y responder a las expectativas de sus inversionistas. ( ARCHIVO/DL )

Netflix planea despedir al 5 % de su plantilla y podría anunciarlo la próxima semana, según informó Puck News, que cita fuentes anónimas.

Netflix informó que tenía unos 16,000 empleados a tiempo completo a finales de 2025, por lo que un recorte del 5 % equivaldría a cerca de 800 puestos de trabajo.

Puck, que dio a conocer el plan, estima la plantilla actual en unos 17,000, lo que elevaría el recorte a cerca de 850.

La última vez que Netflix tuvo recortes importantes fue en 2022, que despidió a 450 empleados, después de que tuviera una pérdida neta de 200,000 suscriptores en el primer trimestre de ese año.

No obstante, en febrero de este año, la empresa despidió a varias decenas de empleados de su equipo global de producto, después de que Netflix ascendiera a su directora de tecnología, Elizabeth Stone, a directora de producto y tecnología, según informó Deadline.

Recortes en Netflix

El posible recorte se suma a una ola reciente de despidos en empresas de entretenimiento y tecnología. Netflix enfrenta presión de los inversionistas porque sus acciones han caído más de 40 % en un año y el tiempo que sus usuarios dedican a la plataforma casi no crece.

en empresas de entretenimiento y tecnología. enfrenta presión de los inversionistas porque sus más de 40 % en un año y el dedican a la plataforma casi no crece. El codirector ejecutivo, Ted Sarandos, reconoció a finales de septiembre, en una conferencia de Bloomberg, que la empresa no está creciendo tan rápido como quisiera y que trabaja para acelerar ese crecimiento.