Puerto Rico celebra la historia de Miss Universo con una exposición de 18 coronas

Fotografía cedida por la Compañía de Turismo de Puerto Rico donde se muestra una de las coronas de Miss Universo mostrada en la exhibición 'The Miss Universe Experience' inaugurada este martes en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan (Puerto Rico). ( EFE/COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO )

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/miss3-f77cbd0a.jpg Fotografía cedida por la Compañía de Turismo de Puerto Rico donde aparece la gobernadora de la isla, Jenniffer González Colón (3d), acompañada por la representante por el Distrito 11 de Dorado, Elinette González Aguayo (i); Miss Universo Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto (2i); Miss Universo Puerto Rico 1972, Bárbara Torres (3i); la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel (2d). EFE/Compañía de Turismo de Puerto Rico (EFE/COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO)

na exposición reúne 18 coronas , fotografías, piezas históricas y artículos de colección que recorren la evolución de Miss Universo , certamen que celebrará en noviembre su 75.ª edición en Puerto Rico .

"Esta exposición permitirá que el público y los miles de fanáticos puedan conocer de cerca la historia y evolución del certamen a través de nuestras emblemáticas coronas y una colección de recuerdos que forman parte de nuestro legado", expresó en un comunicado Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe Organization.

Bajo la curaduría del Puerto Rican Fashion History Council, la exhibición presenta un recorrido visual por la evolución estética y cultural de Miss Universo y permanecerá abierta al público hasta el 23 de noviembre.

Entre sus principales atractivos figura una colección de 18 coronas representativas de distintas etapas del concurso, acompañadas de fotografías, relatos y piezas que resaltan la moda, el diseño y las historias de las mujeres que han formado parte de su legado internacional.

Las cinco puertorriqueñas que han conquistado la corona de Miss Universo son Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Puerto Rico se prepara para Miss Universo 2026

"Puerto Rico tiene una historia muy especial con Miss Universe. Nuestras cinco reinas han llevado el nombre de nuestra isla a lo más alto y son motivo de orgullo para todos los puertorriqueños", afirmó la gobernadora, Jenniffer González Colón.

Puerto Rico también ha sido sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, por lo que la exposición dedica un espacio especial a esta relación histórica.

La iniciativa forma parte de las actividades previas a la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo, cuya competencia final está programada para el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La apertura de la exposición coincide con el aniversario del nacimiento de Marisol Malaret, quien en 1970 se convirtió en la primera puertorriqueña en conquistar la corona de Miss Universo