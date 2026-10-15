Harry y Meghan reaparecen juntos en público en el Reino Unido en un acto benéfico

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en una fotografía de archivo. ( EFE )

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, participaron este jueves en una actividad benéfica en Nottingham (centro de Inglaterra), en su primera comparecencia pública conjunta desde que el pasado agosto retornaron al Reino Unido.

Para la duquesa, es además la primera vez que realiza un acto público en este país desde 2022, cuando estuvo presente en el funeral de la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de ese año.

La pareja, considerada "miembros no activos de la familia real", se distanciaron de la monarquía al mudarse a Estados Unidos en 2020 para llevar una vida más independiente.

A su regreso el pasado agosto, el rey Carlos III subrayó que cualquier actividad que realicen ahora en territorio británico será de carácter personal y no en representación de la Corona.

El príncipe y la exactriz se mostraron muy sonrientes a su llegada a la ciudad inglesa, donde fueron recibidos por una multitud de ciudadanos con los que charlaron y se tomaron fotos.

A lo largo de la jornada, visitarán varias organizaciones y proyectos benéficos, incluido un estudio de radio, y participarán en talleres de cocina y elaboración de brazaletes, según un folleto informativo.

La pareja regresó el pasado agosto a Inglaterra desde California a fin de reconectar con la tierra natal del príncipe y que los dos hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, pudieran establecer una relación con su familia y amigos.

A principios de septiembre, tuvieron que cambiar a los niños de colegio, pocos días después de empezar en curso, porque su equipo de protección personal no podía garantizar la seguridad en la ruta para llevarlos al centro escolar.

Desde entonces, asisten a otra escuela en la región de Cotswolds, donde residen, mientras sus padres retoman su actividad profesional.

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Según The Telegraph, Meghan quiere dedicarse a su labor de madre y a sus negocios, pero también está "leyendo guiones" con vistas a relanzar su carrera en la interpretación.

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