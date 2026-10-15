Isabel Allende conquista el Premio Planeta 2026 con "La hora antes del alba"

La escritora chilena Isabel Allende recibe el Premio Planeta 2026 por su novela "La hora antes del alba", acompañada por los reyes Felipe VI y Letizia, durante la gala celebrada este jueves en Barcelona. ( EFE/ALEJANDRO GARCÍA. )

La escritora chilena Isabel Allende recibió este jueves el Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros, durante una gala celebrada en Barcelona, en la que estuvo acompañada por los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

La autora fue reconocida en la edición número 75 del certamen por La hora antes del alba, una novela que retoma el universo narrativo de «La casa de los espíritus», su primera obra y uno de los títulos más emblemáticos de la literatura latinoamericana.

La nueva historia tiene como protagonista a Alba, nieta de Clara del Valle, uno de los personajes centrales de la saga familiar que convirtió a Allende en una escritora de proyección internacional.

Con este reconocimiento, la autora regresa al universo literario que marcó el inicio de su carrera como novelista, más de cuatro décadas después de la publicación de La casa de los espíritus, aparecida en 1982.

La ceremonia de premiación reunió a destacadas personalidades del ámbito cultural y editorial español, en una edición especial por el 75.º aniversario del galardón.

La novela ganadora fue presentada al concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan.

La hora antes del alba recupera a Alba Trueba, superviviente de la represión durante la dictadura chilena. La protagonista regresa a la casa familiar después de haber sufrido prisión y torturas, en una historia que aborda la memoria, la supervivencia y la reconstrucción personal.

Reconocimiento a la trayectoria

El escritor y guionista español Sergio Hernández Carrasco quedó como finalista con «La añoranza», una novela histórica ambientada en Barcelona durante la década de 1950. Recibirá los 200,000 euros correspondientes al segundo premio.

Nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, de padres chilenos, Isabel Allende desarrolló inicialmente su carrera en el periodismo, antes de convertirse en una de las escritoras de mayor difusión de la literatura en español.

Entre sus obras más conocidas figuran De amor y de sombra, Eva Luna, Paula, Hija de la fortuna, Retrato en sepia, Inés del alma mía, Violeta y El viento conoce mi nombre.

Su trayectoria ha sido distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos y el reconocimiento por su contribución a las letras estadounidenses de la National Book Foundation, concedido en 2018.

Además de su producción literaria, Allende ha desarrollado una labor filantrópica mediante la fundación que lleva su nombre, dedicada a respaldar iniciativas de protección, independencia económica y derechos de mujeres y niñas.

Edición histórica del Premio Planeta

El Premio Planeta celebró su 75.ª edición con un récord de 1,424 manuscritos presentados, una cifra que refleja el alcance internacional del certamen.

Creado en 1952 por el editor José Manuel Lara Hernández, el galardón ha distinguido a escritores de diferentes generaciones y se ha convertido en uno de los principales acontecimientos del calendario literario español.

Para Allende, el reconocimiento coincide con una nueva etapa editorial y con el regreso a la historia que impulsó su carrera internacional.

La hora antes del alba prolonga así el universo de La casa de los espíritus, con una nueva mirada sobre las consecuencias de la violencia política y la memoria familiar.

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