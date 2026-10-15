Isabel Allende, una voz comprometida y la escritora hispana más leída

La escritora chilena Isabel Allende (d), recibiendo el Premio Planeta este jueves por los reyes de España Felipe (i) y Letizia (c), en Barcelona (España). ( EFE/ ALEJANDRO GARCÍA )

La escritora y periodista chilena Isabel Allende (Lima, 1942), ganadora del Premio Planeta 2026, es la autora hispana más vendida del mundo, con cerca de 80 millones de ejemplares desde que se dio a conocer en 1982 con La casa de los espíritus e introdujo una voz femenina en el realismo mágico.

Hija de diplomático y sobrina del derrocado presidente Salvador Allende, feminista y filántropa, Allende dio la vuelta al mundo con aquella epopeya de amor y revolución que narraba el devenir del siglo XX en Chile a través de cuatro generaciones de la familia Trueba y que empezó como una carta de despedida a su abuelo moribundo.

Repleta de sueños y premoniciones y de personajes femeninos fuertes, la obra de Allende ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha sido llevada al cine y la televisión.

Entre sus novelas más populares destacan también Paula (1994), una obra autobiográfica escrita mientras su hija se encontraba en coma, Eva Luna (1987) o Inés del alma mía (2006), sobre la primera mujer que participó en la conquista de Chile.

Su última novela publicada hasta la fecha era Emilia del Valle (2025), una historia de amor, guerra y superación entre Estados Unidos y el Chile del siglo XIX, aunque en abril pasado publicó también La palabra mágica. Una vida escrita, un libro donde comparte sus rituales y técnicas de escritura a partir de su propia experiencia.

La autora, que ahora da el salto a Planeta tras una trayectoria con Plaza & Janés, tiene como tradición comenzar a escribir una nueva novela cada 8 de enero, rodeada de velas y flores para recibir a las musas.

Nació el 2 de agosto de 1942 en Lima (Perú), donde su padre, el chileno Tomás Allende —primo hermano del presidente derrocado por Pinochet, Salvador Allende—, era diplomático.

Sus padres se separaron cuando ella tenía tres años y se fue a vivir a Chile con su madre, Francisca Llona, y dos hermanos. La nueva pareja de su progenitora, el diplomático Ramón Huidobro, los llevó a residir, entre 1953 y 1958, a La Paz (Bolivia) y Beirut (Líbano), donde ella estudió en colegios estadounidenses y británicos.

Tanto cambio de ciudad y colegio hizo que se protegiera leyendo libros, como si fueran "escudos", además de inventarse mundos imaginarios, según ha contado en diversas ocasiones.

De vuelta a Chile, estudió Periodismo y se casó con el ingeniero Miguel Frías, en 1962. En la capital, Santiago, trabajó en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entre 1959 y 1965.

En 1963 tuvo a su hija Paula, que murió en 1992 tras un año en coma, y a quien dedicó el libro 'Paula' (1994). En 1966 nació su hijo Nicolás.

Trayectoria literaria

La dictadura del general Pinochet desencadenó su exilio a Venezuela y España, que duró quince años, hasta la llegada a su tierra para recibir en 1990 el Premio Gabriela Mistral, que le entregó el presidente Patricio Aylwin.

Con su debut literario, La casa de los espíritus(1982), conquistó a un numeroso y ecléctico público. Fue llevada al cine en 1993, con Meryl Streep, Glenn Close y Jeremy Irons, y recientemente ha sido adaptada a serie de televisión.

Le seguirían La gorda de porcelana (1984), De amor y de sombra (1984), Eva Luna (1987), Cuentos de Eva Luna (1989), El plan infinito (1991), Paula (1994), Afrodita (1997) e Hija de la fortuna (1999).

En el nuevo milenio empezó publicando Retrato en sepia (2000), a la que siguieron Chile, mi país inventado (2003), La ciudad de las bestias'(2002), El reino del dragón rojo (2003), En los bosques de los pigmeos (2004), El Zorro, comienza la leyenda (2005) e Inés del alma mía (2006).

Después llega 'La suma de los días' (2007), sobre los avatares de su familia desde la muerte de su hija Paula. Continuó con 'La isla bajo el mar' (2009), 'El cuaderno Maya' (2011) y su primera novela policíaca, 'El juego de Ripper' (2014).

Le siguen El amante japonés (2015), Más allá del invierno (2017) y Largo pétalo de mar (2019). En 2020 lanzó Mujeres del alma mía, obra autobiográfica en la que reivindica la edad madura y en 2022 'Violeta', la historia de una mujer entre 1920 hasta 2020, entre dos pandemias: la mal llamada gripe española y el coronavirus.

Después publica El viento conoce mi nombre (2023) y el libro infantil Perla, la súper perrita (2024), al que seguirán Perla y el pirata o Perla y la princesa, contra el acoso escolar.

Reconocimientos y premios

Allende es miembro de la Academia de la Lengua chilena , de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico y patrona de la Fundación Salvador Allende .

, de la y patrona de la . Cuenta con más de 15 doctorados honoríficos internacionales, incluido uno por la Universidad de Harvard (Boston). Ha recibido el Premio Nacional de Literatura de Chile (2010) o el Premio PEN Center Lifetime Achievement de Estados Unidos (2016), entre otros muchos.

internacionales, incluido uno por la (Boston). Ha recibido el (2010) o el de Estados Unidos (2016), entre otros muchos. En 2014, el entonces presidente estadounidense Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad , y en 2018 recibió la Medalla de Honor del National Book Award de Estados Unidos.

le otorgó la , y en 2018 recibió la de Estados Unidos. Además de su trabajo como escritora, Allende también dedica gran parte de su tiempo a los derechos humanos. En 1996, creó la Fundación Isabel Allende que tiene como objetivo la protección y empoderamiento de los derechos de mujeres y niñas en el mundo.