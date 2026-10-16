Princesa Leonor recibirá por primera vez en solitario a los ganadores del Premio Princesa

Durante la celebración la princesa Leonor como el rey Felipe VI pronunciarán sendos discursos. ( EFE )

La princesa de España, Leonor, recibirá por primera vez en solitario a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias el próximo 23 de octubre, en la tradicional audiencia que tiene lugar en la ciudad norteña de Oviedo, según el programa difundido este viernes por la Fundación Princesa de Asturias.

Los actos por la visita de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo de los Premios Princesa de Asturias comenzarán el 22 de octubre a las 7:00 de la noche (17:00 GMT), con el tradicional concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Al día siguiente, tendrán lugar diferentes audiencias en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, como los Premios Fin de Grado, que serán recibidos por la princesa y la infanta, un acto que años anteriores habían protagonizado en conjunto los cuatro miembros de la familia real.

Ese mismo día, tendrá lugar la primera audiencia en solitario de Leonor con los Premios Princesa 2026 y tras ello la familia real recibirá a los presidentes de los jurados de los Premios Princesa y a los miembros de los patronatos, además de a patronos eméritos.

Por la tarde, a las 6:30 de la tarde (16:30 GMT), se celebrará la entrega de los premios en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida por los reyes con la presencia de la princesa y la infanta.

¿Quienes serán galardonados?

Durante ese acto, tanto la princesa Leonor como el rey Felipe VI pronunciarán sendos discursos. Algunos de los premiados destacados en esta edición son:

El futbolista argentino Leo Messi en la categoría de Deportes.

en la categoría de Deportes. La astronauta estadounidense que viajó este año en el Artemis II, Christina Koch , en la categoría Concordia.

, en la categoría Concordia. La cantante y compositora estadounidense Patti Smith en Artes o el historiador.

en Artes o el historiador. El periodista británico Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales.

También será galardonado el estudio de animación japonés Studio Ghibli en la categoría de Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, por sus tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación, en la categoría Investigación Científica y Técnica.

El escritor británico Julian Barnes en la categoría Letras y la Bóveda de Semillas de Svalbard (en Noruega) en Cooperación Internacional. EFE

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