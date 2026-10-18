Fernando Moreno revive la España de Franco y advierte sobre la pérdida de libertades

"La camarera del Embassy", la última novela del escritor y periodista Fernando Moreno. ( EFE )

El escritor y periodista español Fernando Moreno retrata la España de la posguerra en su nueva novela, "La camarera del Embassy", una historia que combina ficción y acontecimientos reales para recordar que las libertades y los derechos conquistados pueden desaparecer.

En una entrevista con EFE, Moreno (Cáceres, 1955) reflexionó sobre la importancia de preservar los avances sociales y puso como ejemplo la ley del divorcio aprobada durante la Segunda República española, posteriormente derogada por la dictadura de Francisco Franco.

El autor, que desarrolló su carrera profesional durante más de cuatro décadas en la Agencia EFE, espera que su obra, publicada por la editorial Nimbo, contribuya a que las nuevas generaciones comprendan las dificultades de aquella época.

"Me gustaría que sirviese para que la gente joven que piensa que con Franco se vivía bien se dé cuenta de que no era así", expresó.

Moreno insistió en que los derechos alcanzados no deben considerarse definitivos.

"Las libertades se ganan día a día", afirmó, tras advertir que "se pueden perder en cualquier momento".

Un salón de té convertido en centro de espionaje

La novela se desarrolla en el Embassy, un exclusivo salón de té situado en el centro de Madrid que, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en punto de encuentro de diplomáticos, militares y agentes de inteligencia.

Ubicado estratégicamente entre las embajadas de Alemania y Gran Bretaña, el establecimiento fue escenario de operaciones clandestinas organizadas por una red vinculada a la representación diplomática británica para facilitar la salida de España de refugiados que escapaban de la persecución nazi.

La protagonista es Celia, una joven peluquera de Cáceres que llega a Madrid a principios de la década de 1940 con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales.

Después de trabajar como empleada interna en viviendas de familias acomodadas, consigue un puesto como camarera en el Embassy, donde descubre un ambiente muy diferente al de las calles empobrecidas de la capital.

Aunque la protagonista es ficticia, Moreno construye su historia sobre acontecimientos y escenarios reales.

El escritor explicó que la idea de la novela surgió de su interés por recuperar parte de la historia familiar, especialmente la experiencia de sus parientes, que regentaban un bar y una churrería en Cáceres.

Los cupones de harina y aceite destinados al negocio permitían a su abuela, sus tías y su madre afrontar con mayores recursos las dificultades económicas de aquellos años.

A través de estos recuerdos, el autor reconstruye el contraste entre el hambre que sufría buena parte de la población y la abundancia que se mantenía en las residencias aristocráticas.

Hambre, miseria y episodios olvidados

Entre las escenas que recoge la novela figura la aparición de una piara de cerdos en el Paseo de Recoletos, una de las principales vías de Madrid.

Celia observa sorprendida cómo un porquero conduce a los animales por la ciudad y comprende que la vida en la capital no es tan diferente de la que dejó atrás en su pueblo.

"Esa imagen es real y está documentada por una foto de la agencia EFE", explicó Moreno.

Otro episodio que incorpora la obra ocurrió durante la Navidad de 1941, cuando, según la documentación consultada por el escritor, las autoridades franquistas retiraron de las calles madrileñas a cientos de mendigos para ocultar la imagen de pobreza y hambre.

Estas personas fueron trasladadas al antiguo Mercado Municipal de Ganados de Madrid, conocido como Matadero, donde muchas murieron debido al frío, las enfermedades y la falta de alimentos.

Para reconstruir estos acontecimientos, Moreno dedicó numerosas jornadas a consultar documentos históricos en la Biblioteca Nacional de España.

Su investigación también se centró en las operaciones de espionaje y rescate vinculadas al Embassy, establecimiento que permaneció abierto desde 1931 hasta 2025.

La red clandestina que ayudaba a escapar de los nazis

Para documentar las actividades desarrolladas alrededor del salón de té, el escritor recurrió a las investigaciones de la antropóloga y autora Patricia Martínez de Vicente.

Su padre, el médico Lalo Martínez, trabajó para la embajada británica y la Cruz Roja, organización con la que prestó servicios en el campo de concentración de Miranda de Ebro, en Burgos.

Según explicó Moreno, las autoridades franquistas enviaban a ese recinto a personas detenidas en España que habían escapado de los alemanes, entre ellas pilotos británicos derribados durante la guerra.

Martínez, en colaboración con la embajada británica, ideó un procedimiento para facilitar la salida clandestina de algunos prisioneros.

La estrategia consistía en diagnosticarles falsamente tifus y solicitar su traslado a un hospital de Madrid, bajo el argumento de evitar contagios entre los demás detenidos.

Una vez en la capital, el médico certificaba la supuesta muerte del prisionero.

Posteriormente, se le proporcionaba documentación para abandonar España con ayuda de la red clandestina que operaba alrededor del Embassy.

Los refugiados eran conducidos hacia Lisboa mediante diferentes rutas que pasaban por Ourense, Badajoz o Salamanca.

Estas operaciones constituyen uno de los principales elementos históricos sobre los que Moreno desarrolla la trama de su novela.

Las mujeres, protagonistas de sus historias

"La camarera del Embassy" es la cuarta novela de Fernando Moreno y la primera en la que aborda directamente un período histórico.

El autor explicó que sus protagonistas suelen ser mujeres porque considera que ofrecen mayores posibilidades para construir personajes complejos.

Según señaló, las mujeres presentan más matices "para lo bueno y para lo malo, mientras que los hombres somos más básicos".

"Tienen más vericuetos, los hombres somos como una línea recta, unidireccionales", agregó.

Aunque la obra se desarrolla durante la dictadura franquista, Moreno no la define como una novela de memoria histórica.

A su juicio, no pretende realizar una reivindicación política, sino ofrecer un retrato de las condiciones sociales y de la vida cotidiana en la España de aquellos años.

Antes de esta publicación, el escritor había desarrollado la trilogía "El Blues de las Sirenas", integrada por "Julia", "La deuda" y "Tiempo de Matanza", también editadas por Nimbo.

Con "La camarera del Embassy", Moreno recupera un capítulo de la historia española en el que convivieron la miseria de la posguerra, los privilegios de las clases acomodadas y las operaciones secretas destinadas a salvar vidas durante la Segunda Guerra Mundial. EFE