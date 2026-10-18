La esclerosis múltiple alejó a Igor Yebra de la danza, pero transformó su vida

Igor Yebra, reconocido por su trayectoria internacional en el ballet, abandonó los escenarios debido a la esclerosis múltiple. ( EFE )

El bailarín español Igor Yebra, a quien la esclerosis múltiple apartó de la danza hace nueve años, rechaza hablar de "aceptación" de la enfermedad y asegura que las limitaciones que ha sufrido físicamente le han permitido desarrollar una nueva perspectiva de la vida.

Yebra ha hecho público su diagnóstico con la publicación de su autobiografía, "¿Por qué somos tan estúpidos y no estamos ya bailando?", editada por BAO Bilbao Ediciones, en la que reconstruye su trayectoria artística y relata el proceso que lo obligó a abandonar los escenarios.

"¿Qué vas a aceptar? Sería falso y estúpido decir que acepto una situación que no quiero y no le desearía a nadie", expresó el artista en una entrevista con EFE.

El exmarido de la presentadora y actriz Anne Igartiburu explicó que su experiencia con la enfermedad ha sido un proceso de aprendizaje constante.

"Simplemente aprendes a vivir y a convivir con ello", señaló.

El bailarín destacó que ese aprendizaje no termina, debido a que la enfermedad presenta cambios continuos.

"Es diario, esto no se pasa, porque cada día cambia", afirmó.

En su libro recuerda que los primeros indicios aparecieron en 2015, cuando un pitido persistente en un oído lo llevó a someterse a una resonancia magnética. Aunque los especialistas no encontraron ninguna anomalía en el oído, el estudio reveló lesiones en el cerebro.

A partir de entonces comenzó un proceso que transformaría su vida personal y profesional.

Una carrera internacional marcada por grandes escenarios

Nacido en Bilbao en 1974, Igor Yebra se formó en la escuela del coreógrafo Víctor Ullate, en Madrid, y debutó profesionalmente en 1987 en el Teatro Arriaga, como integrante de la compañía de Ullate, en la que permaneció hasta 1996.

Posteriormente desarrolló una destacada carrera internacional que lo consolidó como primer bailarín en algunas de las compañías más reconocidas del mundo.

Entre 1997 y 1999 formó parte del Australian Ballet y, posteriormente, alcanzó la categoría de "étoile" del Ballet de la Ópera de Burdeos, institución a la que estuvo vinculado entre 2002 y 2016.

También actuó como primer bailarín invitado en la Ópera de Roma y participó en producciones del Ballet Nacional de Cuba, La Scala de Milán, el Scottish Ballet, el Teatro San Carlos de Nápoles y la Ópera de El Cairo.

Su repertorio abarcó grandes clásicos del ballet, obras neoclásicas de George Balanchine y creaciones contemporáneas de coreógrafos como William Forsythe y Jirí Kylián.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en 2004, cuando se convirtió en el primer bailarín no ruso en protagonizar en el Kremlin "Iván el Terrible", el ballet de Yuri Grigórovich que había despertado su vocación artística.

Sin embargo, al recordar aquella experiencia, reconoce que entonces no supo disfrutar plenamente de sus logros.

"Fue un sueño hecho realidad, pero pasó y no lo disfruté. Y eso es una tristeza", confesó.

Ahora, después del diagnóstico, asegura que su relación con la vida es diferente.

"Ahora disfruto de cada cosa, por mínima que sea", expresó.

Entre sus reconocimientos figuran el Gran Premio del Concurso de Eurovisión para Jóvenes Bailarines, celebrado en París en 1991; el premio italiano "Danza & Danza" al mejor bailarín de 1996, y el Léonide Massine de 2003.

En 2009 ingresó en el Consejo Internacional de la Danza de la Unesco y, un año después, fue distinguido como Ilustre de la Ciudad de Bilbao.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/obj20261018t065931s0014i1114331-5d52d7a3.jpg El bailarín español Igor Yebra revela en su autobiografía cómo la esclerosis múltiple transformó su vida personal y profesional. (EFE)

Una despedida silenciosa de los escenarios

La enfermedad obligó a Yebra a retirarse progresivamente de la danza, aunque durante un tiempo intentó mantener en privado su situación.

En su autobiografía describe aquella etapa como un período de negación, durante el cual rechazaba propuestas profesionales utilizando diferentes excusas.

Con el paso del tiempo, las oportunidades comenzaron a desaparecer.

"Poco a poco el teléfono dejó de sonar", recuerda.

Su última actuación como bailarín tuvo lugar en 2017, en el Bilbao Arena, con el espectáculo "Zorba el griego".

La despedida ocurrió precisamente en la ciudad donde había comenzado su carrera tres décadas antes, una coincidencia que interpretó como el cierre de una etapa fundamental de su vida.

"¿Cómo te retiras de algo que amas, que es tu vocación, tu vida y tu razón de ser? La vida te retira, sin más. Ese es el aprendizaje", reflexionó.

Pese a abandonar la interpretación sobre los escenarios, Yebra continuó vinculado al mundo artístico.

En 2018 asumió la dirección del Ballet Nacional Sodre de Uruguay, en sustitución del reconocido bailarín argentino Julio Bocca.

Aunque anteriormente había asegurado que nunca dirigiría una compañía, permaneció tres años al frente de la institución y recibió diversos reconocimientos por su gestión.

Durante esa etapa también fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Posteriormente dirigió la escuela del programa televisivo "Fama, a bailar", realizó coreografías para óperas y musicales y creó "El Cisne XXI", una versión masculina de "La muerte del cisne".

Su última aparición sobre un escenario fue como actor, junto a Eusebio Poncela, en la obra "El beso de la mujer araña".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/obj20261018t065928s0002i1114331-c1d44c0b.jpg (EFE)

"Lo que me ha imposibilitado en el cuerpo me lo ha abierto en el pensamiento. La libertad que tengas en tu mente es lo más valioso que un ser humano puede tener" Igor Yebra Bailarín “

Su visión sobre el futuro de la danza

Además de compartir su experiencia personal, Yebra mantiene una postura crítica sobre el desarrollo de la enseñanza de la danza en el País Vasco.

El bailarín valoró el acuerdo firmado en junio entre el Gobierno Vasco, a través del Instituto Etxepare, y el centro coreográfico francés Malandain Ballet Biarritz para impulsar a los creadores vascos.

Sin embargo, cuestionó que las instituciones recurran a compañías extranjeras mientras persisten carencias en la formación local.

"No es nuestra, es francesa. Es como nacionalizar a un jugador para que juegue en tu equipo. A mí no me interesa ganar títulos y poner medallas", manifestó.

También señaló la falta de centros públicos de formación en danza en diferentes niveles educativos.

"Aquí tenemos un conservatorio superior, pero no tenemos conservatorios de grado medio ni elemental de danza, hay uno solamente en Vitoria, cuando debería haber uno en cada capital", sostuvo.

"En vez de eso, nos vamos a buscar una compañía fuera", lamentó.

Tras cerrar en 2025 la escuela de danza que había fundado en Bilbao en 2006, Yebra continúa dispuesto a participar en proyectos artísticos que despierten su interés.

Aunque reconoce las limitaciones físicas que le ha impuesto la esclerosis múltiple, asegura que la enfermedad también le ha permitido descubrir capacidades personales que antes no había desarrollado.

"Soy un incapacitado, soy un discapacitado, y además lo soy oficialmente", afirmó, antes de añadir: "Para otras cosas soy un supercapacitado".

El artista considera que la transformación más importante de su vida no ha ocurrido en el ámbito profesional, sino en su manera de pensar y comprender el mundo.

"Lo que me ha imposibilitado en el cuerpo me lo ha abierto en el pensamiento. La libertad que tengas en tu mente es lo más valioso que un ser humano puede tener".