"La Velada del Año" de Ibai Llanos se retransmitirá en Netflix los próximos tres años

"La Velada del Año" de Ibai Llanos se retransmitirá en Netflix. ( NETFLIX )

La Velada del Año, espectáculo que combina deporte, música y entretenimiento organizado por el streamer español Ibai Llanos, se retransmitirá en Netflix durante los próximos tres años, es decir, las ediciones de 2027, 2028 y 2029, en una estrategia que pretende ampliar su alcance a una audiencia global.

Netflix anunció este lunes en un comunicado que el evento iniciará una nueva etapa en esta plataforma a partir de 2027.

Hasta ahora La Velada del Año se había retransmitido principalmente en Twitch, a través del canal de Ibai Llanos y, en 2026, había ampliado su distribución a YouTube y TikTok.

Llanos señaló en un comunicado que el salto a Netflix permite hacer a La Velada "todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible".

El creador de contenido recordó también los orígenes del evento en 2021, que tuvo lugar en una sala de conciertos de Barcelona, "sin saber hasta dónde podía llegar" y que, en cinco años, han conseguido que lo vean millones de personas.

Popularidad

La quinta edición (2025) alcanzó un pico de 9.3 millones de espectadores simultáneos y la audiencia media ha pasado de cerca de un millón en 2021 a más de seis millones en 2026, según Netflix.

Además, desde la plataforma destacan la evolución de La Velada, que ha pasado de ser un evento de boxeo entre creadores de contenido a convertirse en un espectáculo de gran formato que combina deporte, música y entretenimiento, y que reúne a algunas de las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica.

Su crecimiento, señala Netflix, también se ha reflejado en su dimensión presencial, ya que en su primera edición presentaba un formato reducido, pero después ha conseguido llenar algunos de los mayores estadios de España, como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

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