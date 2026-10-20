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Netflix anuncia aumento del 43,85 % en su beneficio neto gracias a ingresos publicitarios

El crecimiento en los **ingresos publicitarios** también ha contribuido al notable aumento en el beneficio neto de la compañía

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    Netflix anuncia aumento del 43,85 % en su beneficio neto gracias a ingresos publicitarios
    Netflix registró un aumento interanual del 43,85 % en su beneficio neto durante el tercer trimestre de 2026. (EFE)

    El beneficio neto del coloso del entretenimiento Netflix aumentó un 43,85 % interanual en el tercer trimestre hasta alcanzar los 3.664 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de suscriptores y precios, así como el crecimiento en los ingresos publicitarios.

    La empresa con sede en California reportó un incremento de su facturación del 12 % hasta sumar 12.900 millones de dólares, unas cifras que se encuentran en línea con las previsiones que aspiraba a cumplir.

    RELACIONADAS

    Resultados financieros

    • Netflix ha logrado un incremento del 43,85 % en su beneficio neto, alcanzando los 3.664 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por el crecimiento de suscriptores y precios.
    • La facturación de Netflix se eleva un 12 % hasta los 12.900 millones de dólares, alineándose con las expectativas del mercado.
    • El crecimiento en los ingresos publicitarios también ha contribuido al notable aumento en el beneficio neto de la compañía.
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