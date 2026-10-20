Netflix anuncia aumento del 43,85 % en su beneficio neto gracias a ingresos publicitarios

Netflix registró un aumento interanual del 43,85 % en su beneficio neto durante el tercer trimestre de 2026. ( EFE )

El beneficio neto del coloso del entretenimiento Netflix aumentó un 43,85 % interanual en el tercer trimestre hasta alcanzar los 3.664 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de suscriptores y precios, así como el crecimiento en los ingresos publicitarios.

La empresa con sede en California reportó un incremento de su facturación del 12 % hasta sumar 12.900 millones de dólares, unas cifras que se encuentran en línea con las previsiones que aspiraba a cumplir.

Resultados financieros

Netflix ha logrado un incremento del 43,85 % en su beneficio neto , alcanzando los 3.664 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por el crecimiento de suscriptores y precios.

del en su , alcanzando los 3.664 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por el crecimiento de suscriptores y precios. La facturación de Netflix se eleva un 12 % hasta los 12.900 millones de dólares , alineándose con las expectativas del mercado.

de Netflix se eleva un hasta los , alineándose con las expectativas del mercado. El crecimiento en los ingresos publicitarios también ha contribuido al notable aumento en el beneficio neto de la compañía.