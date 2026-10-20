Netflix anuncia aumento del 43,85 % en su beneficio neto gracias a ingresos publicitarios
El crecimiento en los **ingresos publicitarios** también ha contribuido al notable aumento en el beneficio neto de la compañía
El beneficio neto del coloso del entretenimiento Netflix aumentó un 43,85 % interanual en el tercer trimestre hasta alcanzar los 3.664 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de suscriptores y precios, así como el crecimiento en los ingresos publicitarios.
La empresa con sede en California reportó un incremento de su facturación del 12 % hasta sumar 12.900 millones de dólares, unas cifras que se encuentran en línea con las previsiones que aspiraba a cumplir.
Resultados financieros
- Netflix ha logrado un incremento del 43,85 % en su beneficio neto, alcanzando los 3.664 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por el crecimiento de suscriptores y precios.
- La facturación de Netflix se eleva un 12 % hasta los 12.900 millones de dólares, alineándose con las expectativas del mercado.
- El crecimiento en los ingresos publicitarios también ha contribuido al notable aumento en el beneficio neto de la compañía.