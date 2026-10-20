Lin-Manuel Miranda regresa a Broadway con el musical "Warriors" en 2027

Lin-Manuel Miranda regresará a Broadway en 2027 con «Warriors», un musical inspirado en la película de culto de 1979. ( EFE )

El compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda regresará a Broadway con Warriors, un musical que escribió junto a la actriz y escritora Eisa Davis y que comenzará sus funciones previas el 9 de marzo de 2027, antes de su estreno oficial el 8 de abril en el teatro Lunt-Fontanne de Nueva York.

La producción, dirigida por Jenny Koons y codirigida y coreografiada por Andy Blankenbuehler, llevará a los escenarios una nueva adaptación de la película The Warriors (1979), basada a su vez en la novela homónima de Sol Yurick.

El reparto incluye a la actriz mexicanoestadounidense Jaci Calderon y a Gizel Jiménez, estadounidense de ascendencia cubana

La historia sigue a los miembros de una pandilla ficticia neoyorquina que son acusados injustamente del asesinato de Cyrus, líder de una organización que opera en distintos puntos de la ciudad.

Ante la persecución que se desata, los protagonistas emprenden un peligroso recorrido para regresar a Coney Island, demostrar su inocencia y preservar el sueño de paz que defendía Cyrus.

Un musical con los sonidos de Nueva York

Miranda y Davis describieron la obra como "una montaña rusa" que combina acción, tensión y una amplia variedad de estilos musicales asociados con la identidad cultural de Nueva York.

"Es una historia profundamente neoyorquina, con música repleta de todos los géneros que nacieron y revolucionaron la ciudad, desde el hip-hop hasta la salsa, el ska, el metal y todo lo que existe entre ellos", expresaron los autores en un comunicado conjunto.

La propuesta presenta un recorrido por distintos sectores de la ciudad, desde Brooklyn hasta El Bronx, con una trama que mantiene a sus protagonistas en constante peligro.

"Es el sueño de una ciudad más pacífica, donde todos podamos regresar a casa con vida. Este es el sonido de algo que está naciendo", señalaron.

El regreso del creador de Hamilton

El estreno marcará una nueva etapa en la trayectoria de Lin-Manuel Miranda, quien alcanzó reconocimiento en Broadway con In the Heights antes de consolidar su proyección internacional gracias a Hamilton.

El artista, de ascendencia puertorriqueña, también tiene entre sus próximos proyectos la dirección de una adaptación cinematográfica de «Octeto», el musical creado por Dave Malloy.

Warriors ya cuenta con un antecedente discográfico. En 2024 se publicó un álbum conceptual inspirado en la historia, producido por el rapero Nas y el músico Mike Elizondo, ambos ganadores de premios Grammy.

Durante su primera semana, el disco alcanzó el primer lugar de la clasificación Billboard Compilation Albums y acumuló 5,5 millones de reproducciones en todo el mundo.

También debutó en el octavo puesto de Digital Albums, el décimo de Current Pop Albums, el vigesimoprimero de Current Album Sales y el vigésimo cuarto de Album Sales.

Con su llegada al teatro Lunt-Fontanne, «Warriors» tendrá una nueva oportunidad de conectar con el público mediante una propuesta que reúne música, danza y una historia sobre la búsqueda de justicia y supervivencia en las calles de Nueva York.